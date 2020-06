Het door de coronacrisis verstoorde Champions League-seizoen wordt in augustus afgemaakt in een toernooivorm in Lissabon. De eindfase van de Europa League wordt afgewerkt in Duitsland.

Het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond UEFA nam woensdag na een videoconferentie een definitieve beslissing over de afloop van de Champions League en Europa League en ook over het begin van de volgende jaargang in beide Europese competities.

Vanwege de coronamaatregelen is besloten om de kwart- en halve finales en de finale van de Champions League en de Europa League in één land te organiseren. Op die manier hoeven clubs niet heel Europa door te reizen en is het risico op besmettingen laag.

De laatste drie rondes van de Champions League worden gehouden van 12 tot en met 23 augustus in Lissabon. De Europa League van 10 tot en met 24 augustus in Köln, Duisburg, Düsseldorf en Gelsenkirchen. Er zijn waarschijnlijk geen fans welkom.

Nog vier achtste finales in CL

In de Champions League moeten nog vier returns van de achtste finales gespeeld worden, te weten Juventus-Olympique Lyon, Manchester City-Real Madrid, FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea. RB Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta en Paris Saint-Germain zijn al kwartfinalist.

Het is nog niet bekend of die wedstrijden op 7 en 8 augustus kunnen plaatsvinden bij de desbetreffende thuisclub of ook in Portugal, in dat geval in FC Porto of Vitória Guimarães. De UEFA geeft daar voor de loting van de kwartfinales begin volgende maand duidelijkheid over.

De Europa League zit ook nog in het stadium van de achtste finales. Bij Sevilla-AS Roma en Internazionale-Getafe moeten beide wedstrijden nog gespeeld worden en dat gaat dus gebeuren in Köln, Duisburg, Düsseldorf of Gelsenkirchen, steden die zich in dezelfde regio bevinden.

Bij de overige affiches Shakhtar Donetsk-VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers, Wolverhampton Wanderers-Olympiacos, FC Kopenhagen-Istanbul Basaksehir, Manchester United-LASK en FC Basel-Eintracht Frankfurt) staat er eerst nog een return op het programma.