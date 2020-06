Madrid heeft serieuze plannen om in augustus als gaststad van de Champions League-finale op te treden. Burgemeester José Luis Martínez-Almeida ziet het als de manier om te laten zien dat de Spaanse hoofdstad hersteld is van de corona-uitbraak.

De UEFA bevestigt waarschijnlijk op 17 juni dat het Champions League-seizoen, dat tijdens de achtste finales werd stopgezet, in augustus wordt afgemaakt. Naar verluidt worden de resterende wedstrijden in korte tijd afgewerkt in lege stadions in één land. Duitsland en Portugal zouden daarvoor in de race zijn.

Madrid meldt nu dat het alleen de finale wil organiseren, nadat inmiddels meer dan 25.000 mensen aan de gevolgen van het virus overleden zijn in Spanje. De laatste weken zijn de cijfers veel positiever en zijn de maatregelen versoepeld.

"Een Champions League-finale zou geweldig zijn voor Madrid", zei Martínez-Almeida dinsdag in een interview op de Spaanse televisie. "We kunnen dan laten zien dat Madrid in korte tijd hersteld is van een drama. Het zou een boodschap voor de hele wereld zijn."

Vorig jaar won Liverpool de Champions League-finale in Madrid. (Foto: Pro Shots)

'Het plan heeft mijn volledige steun'

Volgens de burgemeester hoeft er relatief weinig te gebeuren, omdat Madrid beschikt over een goede infrastructuur en veel ervaring heeft met het organiseren van de eindstrijd. Vorig jaar werd de Champions League-finale gespeeld in Estadio Wanda Metropolitano, de thuishaven van Atlético Madrid, en in 2010 was Estadio Santiago Bernabéu van Real het decor.

"Alles is daardoor nu al klaar voor een volgende finale", vindt Martínez-Almeida. "Het plan heeft mijn volledige steun."

Het is niet duidelijk of Madrid Wanda Metropolitano of Bernabéu naar voren wil schuiven als decor. Aanvankelijk zou de finale gespeeld worden in Istanboel, maar dat ziet de UEFA nu niet meer als optie.

Resterende achtstefinaleduels CL Manchester City-Real Madrid (2-1)

Bayern München-Chelsea (3-0)

Juventus-Olympique Lyon (0-1)

FC Barcelona-Napoli (1-1)

