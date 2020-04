Paris Saint-Germain wil er alles aan doen om het Champions League-seizoen af te kunnen ronden. De kwartfinalist heeft het er zelfs voor over om de thuiswedstrijd(en) buiten Frankrijk te spelen.

De Franse regering besloot dinsdag om alle sportevenementen tot 1 september te verbieden. De Ligue 1 wordt daardoor niet meer afgemaakt en PSG kan ook niet meer in het Parc des Princes spelen als de Champions League weer van start kan gaan.

"We respecteren het besluit van de Franse regering", zegt voorzitter Nasser Al Khelaifi van PSG tegen L'Equipe. "We willen wel graag deel uitmaken van de laatste fase van de Champions League, waar die ook plaats zal vinden."

"Als het niet mogelijk is om in Frankrijk te spelen, dan zullen we onze wedstrijden in het buitenland afwerken. Ook in dat geval zullen we ervoor zorgen dat onze spelers en staf in de beste omstandigheden hun werk kunnen doen."

420 Video Samenvatting Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund (2-0)

Slechts vier clubs al zeker van laatste acht

Paris Saint-Germain bereikte op 11 maart de kwartfinales van de Champions League door Borussia Dortmund met 2-0 te verslaan. Dat was net genoeg om door te gaan, nadat de eerste ontmoeting met de Duitsers in februari met 2-1 werd verloren.

Hoewel de UEFA de intentie heeft uitgesproken om de Champions League en de Europa League dit seizoen gewoon af te maken, is het nog niet duidelijk of dat ook gaat lukken. De Europese voetbalbond wil die clubcompetities uiterlijk in augustus hebben afgerond, maar legt de prioriteit bij de nationale competities.

PSG heeft al jarenlang de ambitie om de Champions League te winnen, maar slaagde daar nog nooit in. Naast de Parijzenaars zijn Atalanta, RB Leipzig en Atlético Madrid al zeker van een plek bij de laatste acht.