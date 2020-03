Atlético Madrid-trainer Diego Simeone was woensdag wederom lyrisch over zijn keeper Jan Oblak. De 27-jarige Sloveen was de uitblinker in het Champions League-duel met Liverpool (2-3-zege).

"We hebben zonder twijfel de beste keeper ter wereld", zei Simeone nadat zijn ploeg zich geplaatst had voor de kwartfinales van het belangrijkste Europese clubtoernooi. "Oblak is voor ons net zo belangrijk als Lionel Messi is voor FC Barcelona."

Liverpool, dat drie weken geleden in Madrid met 1-0 verloor, viel woensdag hartstochtelijk aan op Anfield. De titelverdediger kwam tot liefst 34 schoten, maar Oblak groeide met negen reddingen uit tot man van de wedstrijd.

De doelman moest vlak voor rust wel een goal slikken van Georginio Wijnaldum en aan het begin van de verlenging scoorde Roberto Firmino, maar daarna bezorgden Marcos Llorente (twee goals) en Álvaro Morata Atlético een verrassende zege.

"Dit was een historische wedstrijd tegen een buitengewoon goede tegenstander", jubelde Simeone. "De spelers hebben zich perfect aan het plan gehouden."

420 Video Samenvatting Liverpool-Atlético Madrid (2-3)

Klopp: 'Atlético zou echt voetbal kunnen spelen'

Dat plan werd na de wedstrijd flink bekritiseerd door Liverpool-manager Jürgen Klopp, die niet begreep dat Simeone zijn ploeg zo verdedigend liet spelen.

"Met de kwaliteiten die Atlético heeft, zouden ze echt voetbal kunnen spelen, maar ze kiezen ervoor om in te zakken en op de counter te loeren", sneerde de Duitser, die toegaf dat hij klonk als een slechte verliezer. "We accepteren het natuurlijk, maar het voelde niet goed."

Simeone, die met Atlético in 2014 en 2016 de Champions League-finale haalde en verloor, haalde zijn schouders op over de woorden van zijn collega.

"In het voetbal moet je het je tegenstander zo moeilijk mogelijk maken. Dat doen we door gebruik te maken van hun zwaktes. We spelen om te winnen, met de wapens die we hebben."