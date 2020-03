Virgil van Dijk vindt het lastig om een verklaring te vinden voor de uitschakeling van titelverdediger Liverpool in de achtste finales van de Champions League. 'The Reds' waren woensdagavond op koers om de laatste acht te bereiken, maar gingen na een spectaculaire verlenging met 2-3 onderuit tegen Atlético Madrid.

Liverpool verloor de heenwedstrijd in Madrid op 18 februari met 1-0 en dwong woensdag op Anfield een verlenging af door een treffer van Georginio Wijnaldum vlak voor rust. Aan het begin van de extra tijd maakte de ploeg van manager Jürgen Klopp er zelfs 2-0 van via Roberto Firmino, maar daarna ging het alsnog mis.

"Tot de 95e minuut speelden we eigenlijk een perfecte wedstrijd en waren we de bovenliggende partij, maar daarna ging het anders dan we hoopten", zei de 28-jarige Van Dijk na het duel op Anfield tegen Veronica. "We hadden genoeg mogelijkheden om de score uit te breiden, maar dat deden we helaas niet."

Door een slechte pass van doelman Adrián kon Marcos Llorente in de 97e minuut de aansluitingstreffer maken, wat al genoeg was voor Atlético om door te gaan. De Spaanse middenvelder tekende acht minuten later ook voor de 2-2 en Álvaro Morata bezorgde de bezoekers in blessuretijd zelfs de zege.

420 Video Samenvatting Liverpool-Atlético Madrid (2-3)

'Het ging alle kanten op in de verlenging'

"Het was gewoon een zware pot, vooral in de extra tijd", aldus Van Dijk, die Adrián niet de schuld wilde geven van de uitschakeling. "Die fout was wel een klap voor ons, maar we hadden onszelf voor de verlenging al moeten belonen. Nu ging het alle kanten op in de extra tijd en vlieg je eruit."

Liverpool won de Champions League vorig jaar nog door Tottenham Hotspur in de finale te verslaan. De kans is groot dat ploeg van Klopp het seizoen alsnog met een prijs afsluit, want Liverpool gaat ongenaakbaar aan kop in de Premier League. Maandagavond wacht de derby tegen Everton.

De spelers van Atlético Madrid zijn uitzinnig na het uitschakelen van Liverpool. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League