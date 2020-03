Paris Saint-Germain heeft woensdag door een 2-0-zege op Borussia Dortmund voor het eerst sinds 2016 weer de kwartfinales van de Champions League gehaald. De Parijzenaars poetsten daarmee de 2-1-nederlaag in Dortmund van vorige maand weg.

Neymar en Juan Bernat zorgden voor rust al voor de eindstand in een leeg Parc des Princes, waar vanwege de uitbraak van het coronavirus geen publiek aanwezig mocht zijn. Dortmund-middenvelder Emre Can kreeg in de voorlaatste minuut nog een rode kaart.

De afgelopen drie seizoenen werden de Fransen steeds uitgeschakeld in de achtste finales van het miljoenenbal. Dat gebeurde achtereenvolgens door toedoen van FC Barcelona, Real Madrid en Manchester United. In de vier seizoenen daarvoor werden de kwartfinales wel gehaald, maar waren die steeds het eindstation.

Dortmund had vorige maand in eigen huis het heenduel nog met 2-1 gewonnen dankzij twee goals van Erling Braut Haaland, maar dit keer bleef het Noorse fenomeen droogstaan. De Duitsers blijven daardoor net als vorig seizoen steken in de achtste finales van de Champions League.

Neymar kopt Paris Saint-Germain op voorsprong. (Foto: Getty Images)

Neymar en Bernat poetsen achterstand weg

De Fransen begonnen aan het duel zonder Kylian Mbappé, die de afgelopen dagen ziek is geweest, en leken ook Neymar al snel kwijt te raken. De Braziliaan kwam na een tackle verkeerd neer op zijn schouder, maar kon ondanks een van pijn vertrokken gezicht de wedstrijd voortzetten.

Dat kwam PSG heel goed uit, want na een klein half uur spelen opende juist Neymar de score. De steraanvaller kwam na een corner van Ángel Di María uitstekend voor Mats Hummels en kopte bij de tweede paal diagonaal binnen.

Met die tussenstand waren de Fransen door en dus moest Dortmund meer de aanval zoeken. Jadon Sancho mikte twee keer niet genoeg in de hoek om Keylor Navas te verontrusten, terwijl Thorgan Hazard voorlangs schoot.

Op slag van rust verdubbelde Bernat echter de voorsprong voor Paris Saint-Germain. De mee opgekomen linksback stuurde een voorzet van Pablo Sarabia heel subtiel in de verre hoek.

Emre Can geeft Neymar een duw en zal daarvoor de rode kaart krijgen. (Foto: Getty Images)

Dortmund mist stootkracht door onzichtbare Haaland

In de tweede helft joeg Dortmund op een doelpunt dat op zijn minst een verlenging zou betekenen, maar de ploeg van Lucien Favre kwam niet tot uitgespeelde kansen. Spits Haaland was onzichtbaar en pogingen van afstand waren niet nauwkeurig genoeg.

Paris Saint-Germain beperkte zich tot tegenhouden en zocht met de ingevallen Mbappé vooral de counter. Dat beide ploegen na rust tot geen enkel schot op doel kwamen, zegt echter genoeg over de tweede helft.

Dortmund eindigde de wedstrijd met een man minder. Can duwde Neymar omver na een akkefietje en kon een paar minuten eerder gaan douchen dan zijn ploeggenoten. Daarmee verdween de laatste hoop voor Dortmund op de volgende ronde.

Titelhouder Liverpool werd woensdag na een spectaculaire verlenging op Anfield uitgeschakeld door Atlético Madrid (2-3). Dinsdag hadden Atalanta en Red Bull Leipzig zich als eersten onder de laatste acht ploegen in de Champions League geschaard.

