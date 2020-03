Virgil van Dijk heeft er vertrouwen in dat hij met Liverpool woensdagavond in de return van de achtste finales van de Champions League tegen Atlético Madrid de 1-0-nederlaag uit het heenduel kan goedmaken. De centrale verdediger haalt voor de return op Anfield motivatie uit de manier waarop Liverpool vorig seizoen FC Barcelona uitschakelde in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Liverpool verloor vorig seizoen in de halve finales het heenduel in Barcelona met 3-0, maar maakte dat in de return met een magistrale 4-0-overwinning goed, onder meer door twee goals van Georginio Wijnaldum. Daardoor werd de finale gehaald, die later ook gewonnen zou worden van Tottenham Hotspur.

"Toen stonden we ook voor een enorme opdracht. We konden toen absoluut geen kansen weggeven", brengt Van Dijk tegen Sky Sports het 'wonder van Anfield' in herinnering.

"We moeten deze wedstrijd (tegen Atlético, red.) ingaan met dezelfde instelling als toen (tegen Barcelona, red.). Dat begint met passie en hard werken en gaat hopelijk gepaard met goed voetbal en een overwinning."

Van Dijk is zich er echter van bewust dat Atlético Madrid een totaal andere ploeg is dan Barcelona. "Atlético is een fantastische ploeg, ze spelen agressief en kunnen je pijn doen in de tegenstoot. We moeten vanaf de eerste tot en met de laatste seconde alles geven. We willen laten zien dat we het verdienen om door te gaan naar de volgende ronde."

Virgil van Dijk maakt het de defensie van Atlético Madrid lastig tijdens het heenduel, maar zal met Liverpool niet tot scoren komen in het Wanda Metropolitano. (Foto: Pro Shots)

'Buitenwereld praat alsof we in degradatienood verkeren'

Het dit seizoen lang onverslaanbaar geachte Liverpool heeft de laatste weken zijn onoverwinnelijke status ingeleverd, met naast het verlies tegen Atlético nederlagen tegen Chelsea (FA Cup) en Watford (Premier League). De voorsprong in de competitie is echter nog riant en dus wil Van Dijk zich geen crisis laten aanpraten.

"De druk is er altijd. Wanneer de resultaten dan even tegenvallen, praat de buitenwereld opeens over ons alsof we in een degradatiestrijd verwikkeld zijn", aldus de centrale verdediger, die dit seizoen nog geen minuut miste namens Liverpool in de competitie en de Champions League.

"Het is zoals het is, daar moeten wij mee omgaan. We moeten dat als volwassen mannen doen, alles incasseren en vervolgens laten zien waarom we staan waar we staan."

De aftrap van de return tussen Liverpool en Atlético Madrid is woensdag om 21.00 uur op Anfield. De Madrilenen verdedigen zoals gezegd een 1-0-voorsprong tegen de titelverdediger.

