José Mourinho berust in de uitschakeling van Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League. De Portugese manager vindt het niet gek dat zijn door blessures geteisterde ploeg kansloos was tegen RB Leipzig, dat in de heenwedstrijd met 0-1 zegevierde en de return dinsdagavond met 3-0 won.

Tottenham miste in de return in Duitsland onder anderen Harry Kane, Son Heung-min, Steven Bergwijn en Moussa Sissoko, terwijl verdediger Davinson Sánchez vlak voor de wedstrijd in Leipzig eveneens afhaakte.

"Jullie willen het hebben over andere oorzaken voor onze resultaten, terwijl het overduidelijk is dat de problemen bij ons worden veroorzaakt door blessures. Alle spelers op de bank van Leizpig zouden bij mij nu gewoon spelen", zei Mourinho op zijn persconferentie.

"Stel je een Liverpool voor zonder Mohamed Salah, Sadio Mané, Jordan Henderson en Roberto Firmino of een FC Barcelona zonder Antoine Griezmann, Lionel Messi, Luis Suárez en Gerard Piqué. Die teams zouden dan ook slecht presteren, zo simpel is het."

De uitschakeling in de Champions League is hoe dan ook een forse domper voor Tottenham, dat vorig seizoen nog de finale haalde. Mourinho waarschuwt dat de kans niet groot is dat de Londenaren volgend seizoen weer in het miljoenenbal spelen.

"Misschien is het wel goed dat we nu uitgeschakeld zijn, want dan kunnen we ons beter op de toekomst voorbereiden. De problemen zullen morgen niet weg zijn, dus met deze selectie wordt het wel heel lastig om ons opnieuw voor de Champions League te kwalificeren. Maar we zullen vechten tot het einde."

RB Leipzig was over twee duels veel te sterk voor Tottenham. (Foto: Pro Shots)

