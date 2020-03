Atalanta heeft het succes in de Champions League opgedragen aan de inwoners van Bergamo, die flink te lijden hebben onder het coronavirus. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini schakelde dinsdagavond Valencia uit in de achtste finales door de return met 3-4 te winnen.

Na China is Italië op dit moment het land met de meeste besmettingen. Vooral de mensen in Noord-Italië, zoals in de regio van Bergamo, hebben het zwaar te verduren door het COVID-19-virus en de maatregelen die de regering heeft genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

"We weten dat veel mensen ons vanuit huis hebben gevolgd en nu niet naar buiten kunnen om feest te vieren", zei Gasperini na de doelpuntrijke overwinning in een leeg Mestalla in Spanje.

"We hebben heel veel berichten ontvangen en zijn blij dat we ze een moment van geluk hebben kunnen geven. In juni gaan we het feest met z'n allen vieren."

'Deze overwinning is voor jullie'

De 3-4-zege was voor Atalanta meer dan genoeg om voor het eerst in de historie de kwartfinales van de Champions League te bereiken, want de heenwedstrijd werd al met 4-1 gewonnen. Josip Ilicic was met vier treffers de grote man in de return.

Net als trainer Gasperini stonden de spelers na het laatste fluitsignaal uitgebreid stil bij de situatie in Italië. "Bergamo, de overwinning in deze moeilijke tijd is voor jullie", schreef middenvelder Marten de Roon op Twitter.

Atalanta-directeur Luca Percassi denkt dat het succes van zijn club voor verlichting kan zorgen "We weten dat voetbal in zulke moeilijke tijden van waarde kan zijn. We kunnen de spelers en staf alleen maar bedanken dat ze ons twee uur geluk hebben gegeven."

