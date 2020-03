RB Leipzig heeft zich dinsdag voor het eerst in de clubgeschiedenis geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Duitsers liepen in eigen huis over het gehavende Tottenham Hotspur heen: 3-0.

Leipzig-aanvoerder Marcel Sabitzer maakte voor rust twee goals in de Red Bull Arena, waar ondanks het coronavirus 42.146 toeschouwers naar de wedstrijd keken. Vlak voor tijd bepaalde invaller Emil Forsberg de eindstand.

'Die Roten Bullen', bezig aan hun tweede Champions League-campagne, wonnen drie weken geleden in Londen al met 0-1 van de 'Spurs' en zullen volgende week vrijdag in de koker zitten bij de loting voor de laatste acht van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Tottenham Hotspur bereikte vorig jaar nog de finale van de Champions League, waarin Liverpool met 0-2 te sterk was.

Marcel Sabitzer maakte zijn derde en vierde treffer van het Champions League-seizoen. (Foto: Pro Shots)

Tottenham Hotspur volledig overlopen in Leipzig

De 'Spurs' werden dinsdagavond in het eerste half uur volledig overlopen en dat leverde al na tien minuten de openingstreffer voor Leipzig op. Een schot van Timo Werner werd nog gekraakt, maar de spits legde de bal vervolgens breed op Sabitzer, die van een meter of 20 raak schoot.

De thuisploeg ging gelijk op zoek naar meer treffers. Werner vond het net, maar de goal van de Duitser werd terecht afgekeurd vanwege buitenspel. Halverwege de eerste helft was het wel 2-0. Oud-PSV'er Angeliño gaf na een fout van Serge Aurier een prima voorzet op Sabitzer, die bij de eerste paal zijn tweede doelpunt van het duel maakte.

Zonder de geblesseerde aanvallers Steven Bergwijn, Harry Kane en Son Heung-min werden de bezoekers uit Engeland amper gevaarlijk voor het doel van Péter Gulácsi.

De ploeg van manager José Mourinho kwam in de hele wedstrijd maar tot drie schoten tussen de palen, waardoor een onwaarschijnlijke comeback er geen moment in zat. De net ingevallen Forsberg maakte de avond in de 87e minuut zelfs nog wat pijnlijker voor Tottenham: 3-0.

