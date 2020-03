Atalanta is dinsdag niet echt in de problemen gekomen tegen Valencia in de achtste finales van de Champions League. De Italianen wonnen na de 4-1-zege in de heenwedstrijd ook de return in een leeg Mestalla. Door liefst vier doelpunten van Josep Ilicic werd het 3-4.

Ilicic, de eerste Sloveen met vier goals in het miljoenenbal, was met een strafschop verantwoordelijk voor de 0-1 en 1-2 en met veldgoals ook nog voor de 3-3 en de 3-4. Kevin Gameiro (1-1 en 2-2) en Ferran Torres (3-2) scoorden voor Valencia.

Jasper Cillessen stond onder de lat bij Valencia, maar trof geen blaam bij de tegengoals. De eerste doelman van het Nederlands elftal moest de afgelopen maanden genoegen nemen met een plek op de bank, maar krijgt sinds kort weer het vertrouwen.

Marten de Roon en Hans Hateboer hadden een basisplaats bij Atalanta. De Roon moest zich vlak voor rust na een onschuldige tik van Rodrygo noodgedwongen laten wisselen met een zak ijs op zijn hoofd.

Het duel werd achter gesloten deuren afgewerkt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Fans van Valencia én Atalanta hadden zich voorafgaand aan de confrontatie wel buiten het stadion verzameld om de spelers van hun ploegen succes te wensen.

Het trieste decor voor de ontmoeting tussen Valencia en Atalanta. (Foto: Pro Shots)

Atalanta al vroeg op rozen tegen Valencia

Atalanta zat al vroeg op rozen tegen Valencia. Ilicic mocht al in de vierde minuut vanaf 11 meter aanleggen, nadat hij onderuit was gehaald door Mouctar Diakhaby en schoot vervolgens de bal hard door het midden.

Valencia, dat Ajax uitschakelde in de groepsfase, kreeg daarna nog wel even hoop door de snelle gelijkmaker. Gameiro tikte de bal in de 21e minuut na balverlies van De Roon en een fraaie steekpass van Carlos Soler koeltjes binnen.

Atalanta drukte echter nog voor de pauze de illusies van Valencia de kop in. Ilicic mocht in de 43e minuut opnieuw vanaf 11 meter aanleggen na een handsbal van Diakhaby en stuurde Cillessen wederom de verkeerde hoek in.

Valencia slaagde er in het tweede bedrijf aanvankelijk wel in om de score wat dragelijker te maken. Gameiro zorgde in de 51e minuut voor de 2-2 met een mooie kopbal en Ferran Torres maakte in de 67e minuut de 3-2 met een stiftje.

Atalanta hoefde niet te vrezen voor uitschakeling, omdat Valencia toen nog drie goals nodig had. Ilicic nam in de 71e minuut alle spanning weg met een schuiver en bepaalde in de 82e minuut de eindstand met een schot in de kruising.