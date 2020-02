Real Madrid bewees zichzelf woensdagavond een slechte dienst door de thuiswedstrijd tegen Manchester City in de achtste finales van de Champions League te verliezen (1-2), maar Thibaut Courtois geeft de moed niet op. De Belg hoopt dat 'De Koninklijke' in de return op 17 maart net zo voor de dag kan komen als Ajax vorig jaar in Madrid.

Ajax verloor de thuiswedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van vorig seizoen met 1-2, maar zorgde zoals bekend voor een daverende verrassing door de Madrilenen enkele weken later in Estadio Santiago Bernabéu met 1-4 opzij te zetten.

"Jullie weten goed genoeg wat hier vorig seizoen met Ajax is gebeurd", zei Courtois na het verlies tegen City in gesprek met Veronica. "Ik denk niet dat veel mensen toen dachten dat Ajax zou kunnen winnen. Daar moeten wij een voorbeeld aan nemen."

"Ajax speelde hier met vertrouwen en lef. Wij zullen straks in Manchester ook moeten durven aanvallen. En als we een snelle goal maken, zullen ze bij Manchester City misschien schrikken. Het heeft geen zin om te zeggen dat het al een verloren zaak is."

Real leek juist op weg naar de zege tegen City door een doelpunt van Isco een kwartier na rust, maar de bezoekers sloegen in een tijdsbestek van vijf minuten twee keer toe. Gabriel Jesus maakte in de 78e minuut de 1-1 en niet lang daarna benutte Kevin De Bruyne een penalty.

"Ik weet niet wat er opeens misging", zei Courtois. "We speelden denk ik wel een goede wedstrijd en kregen vertrouwen door de 1-0, maar daarna ging het snel de andere kant op. We hebben straks een moeilijke wedstrijd voor de boeg."

420 Video Samenvatting Real Madrid-Manchester City (1-2)

