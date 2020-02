Real Madrid lijkt voor het tweede seizoen op rij al in de achtste finales van de Champions League te stranden. De dertienvoudig winnaar van het belangrijkste Europese clubtoernooi verloor het heenduel in eigen huis met 1-2 van Manchester City.

Na een doelpuntloze eerste helft nam Real woensdag na rust de leiding dankzij een treffer van Isco, maar daarna ging het in een aantal minuten mis. Gabriel Jesus maakte gelijk en uit een penalty zorgde Kevin De Bruyne voor 1-2.

In de laatste minuten moest Real ook nog eens met tien man verder: aanvoerder Sergio Ramos kreeg rood nadat hij de doorgebroken Jesus neerhaalde. Ramos is daardoor geschorst voor de return van 17 maart.

Vorig seizoen werd Real als titelhouder in de achtste finales uitgeschakeld door Ajax. De Madrilenen verkeren in een mindere fase, want afgelopen weekend werd in de competitie al verloren bij Levante. Zondag wacht de 'Clásico' tegen FC Barcelona.

City ligt dankzij de zege in Estadio Santiago Bernabéu op koers om het waarschijnlijk voorlopig laatste Europese seizoen te verlengen. De Engelsen zijn de komende twee seizoenen uitgesloten van Europees voetbal wegens het schenden van de Financial Fair Play-regels.

Sergio Ramos kreeg in de slotminuten een rode kaart en mist de return in Manchester. (Foto: Pro Shots)

Real komt enigszins onverdiend op 1-0

De wedstrijd tussen Real in City ging aanvankelijk gelijk op en was voor rust niet heel spectaculair. Beide ploegen kregen één behoorlijke kans: Real-keeper Thibaut Courtois redde op een inzet van Jesus en City-doelman Ederson hield Karim Benzema van scoren af.

Na rust was de eerste kans voor City-aanvaller Riyad Mahrez, maar was het Real dat na een kwartier scoorde en dat was enigszins tegen de verhouding in. Isco kreeg de bal van Vinícius Júnior en rondde van dichtbij af.

Trainer Zinédine Zidane leek daarmee op weg naar een overwinning in zijn eerste officiële confrontatie met collega Josep Guardiola, maar het liep anders. Een kwartier voor tijd werd Ramos in de lucht geklopt door Jesus: 1-1.

Enkele minuten later was het opnieuw raak, toen De Bruyne een strafschop benutte na een domme overtreding van Dani Carvajal. De situatie van Real werd er niet beter op toen Ramos vlak voor tijd voor de zoveelste keer in zijn carrière rood kreeg.

