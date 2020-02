Frank Lampard toonde zich dinsdagavond realistisch na de pijnlijke nederlaag van Chelsea tegen Bayern München (0-3). De manager van 'The Blues' zag op Stamford Bridge dat het niveau in de Champions League nog wat te hoog lag voor zijn ploeg.

"Na zo'n wedstrijd kan je alleen maar heel eerlijk zijn. Bayern heeft ons op bijna elk vlak overklast en dat werkt behoorlijk ontnuchterend. Het was een harde les en een realitycheck voor mijn spelers", zei de 41-jarige Lampard na het kansloos verloren achtstefinaleduel tegen Engelse media.

Bij rust was er nog niet gescoord in Londen, maar Bayern liep door twee doelpunten van Serge Gnabry in het eerste kwartier van de tweede helft snel weg bij Chelsea. Robert Lewandowski maakte een kwartier voor tijd ook de derde treffer, waardoor de return op 18 maart een formaliteit lijkt.

"De spelers moeten begrijpen dat dit het niveau is dat gevraagd wordt in de Champions League", zei Lampard. "Veel spelers hebben nog nooit op dit niveau geacteerd of speelden bij een andere club in de Champions League. Dat is iets anders dan bij Chelsea, dat weet hoe het is om dit toernooi te winnen."

'Er is nog veel werk te doen'

De ruime nederlaag komt niet geheel als een verrassing, want het wil dit kalenderjaar nog niet vlotten bij de Champions League-winnaar van 2012, die slechts twee van de zeven competitieduels in 2020 won. Chelsea hoopte de selectie vanwege het drukke speelschema in januari te versterken, maar bleef zonder winteraankopen.

"Het heeft geen zin om terug te kijken op die transferperiode, we moeten ons focussen op het hier en nu", benadrukte Lampard, die vanaf komende zomer wel Ajax-middenvelder Hakim Ziyech mag verwelkomen op Stamford Bridge.

"We gaan er alles aan doen om dit seizoen in de top vier te eindigen en onszelf komende zomer te verbeteren. Deze wedstrijd tegen Bayern heeft aangetoond dat er nog veel werk te doen is, maar dat wist ik al toen ik deze baan accepteerde."

