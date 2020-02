FC Barcelona heeft zich een aardige uitgangspositie verschaft voor een plaats in de kwartfinales van de Champions League. Met Frenkie de Jong in de basis eindigde de uitwedstrijd tegen Napoli dinsdag in 1-1.

De Spaanse koploper kwam in Stadio San Paolo na een half uur spelen op achterstand door een treffer van Dries Mertens. Voor de Belg was het zijn 121e doelpunt in dienst van Napoli, waarmee hij Marek Hamsik evenaarde als topscorer aller tijden van de Italiaanse club.

Het belangrijke uitdoelpunt van Barcelona kwam in de 57e minuut op naam van Antoine Griezmann. De bezoekers, waar De Jong de hele wedstrijd meespeelde, beëindigden de wedstrijd na een tweede gele kaart voor Arturo Vidal met tien man.

De return in Camp Nou wordt op woensdag 18 maart afgewerkt. Ook dan is de aftrap om 21.00 uur.

Barcelona knokt zich terug in tweede helft

Napoli sloeg voor eigen publiek na een weinig verheffende openingsfase bij de eerste de beste kans toe. Mertens schoot op aangeven Piotr Zielinski schitterend raak in de bovenhoek.

Met de voorsprong op zak trok Napoli zich steeds verder terug en werd het uit de counter bijna 2-0 door Konstantinos Manolas, maar de Griek schoof net naast.

Barcelona wist na een uur spelen wel een van de schaarse kansen te benutten. Sergio Busquets stuurde Nelsón Semedo weg met een prachtige steekpass, waarna Griezmann op maat werd bediend.

Vervolgens kreeg Napoli de beste kansen om alsnog met de overwinning aan de haal te gaan. Marc-André Ter Stegen hield met fraaie reddingen Lorenzo Insigne en José Callejón van scoren af. De rode kaart voor Vidal (in de 89e minuut) kwam voor Napoli te laat om nog van te kunnen profiteren.

Barcelona op zoek naar eerherstel

FC Barcelona zag het Champions League-avontuur de afgelopen twee seizoenen op uiterst pijnlijke wijze stranden. Vorig seizoen gaven de Catalanen in de return van de halve finale tegen Liverpool een marge van 3-0 uit handen, door op Anfield met 4-0 te verliezen.

Een jaar daarvoor had Barcelona in de kwartfinale al een riante uitgangspositie niet weten te verzilveren. Tegen AS Roma werd een 4-1-thuiszege gevolgd door een 3-0-nederlaag in Italië.

Napoli kwam in de Champions League nooit verder dan de achtste finales. Daarin werd in 2012 verloren van Chelsea, vijf jaar later was Real Madrid te sterk.