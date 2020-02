Bayern München heeft dinsdag een grote stap gezet richting de kwartfinales van de Champions League. De Duitsers wonnen op Stamford Bridge mede dankzij twee doelpunten van Serge Gnabry met 0-3 van Chelsea.

Gnabry opende vroeg in de tweede helft de score voor Bayern. Enkele minuten later zorgde de vleugelspeler ook voor de tweede treffer van zijn ploeg.

Chelsea kwam amper in het stuk voor en moest een kwartier voor tijd opnieuw een doelpunt incasseren. Robert Lewandowski breidde de marge voor de bezoekers verder uit. De Engelsen eindigden de wedstrijd bovendien met tien man door een rode kaart voor Marcos Alonso in de slotfase.

Door de ruime overwinning van Bayern, waarbij Joshua Zirkzee op de bank bleef, lijkt de return slechts een formaliteit te worden. Die wordt op 18 maart in München gespeeld.

Serge Gnabry was goed voor twee goals bij Bayern. (Foto: Pro Shots)

Bayern laat kansen liggen in eerste helft

Bayern zocht vanaf het eerste fluitsignaal de aanval en dat resulteerde in de openingsfase in een aantal gevaarlijke momenten. Eerst ging een inzet van Kingsley Coman net naast en even later werd een schot van Lewandowski gekeerd door doelman Willy Caballero.

Ook daarna bleven de bezoekers het spel maken en kansen creëren. Nadat Lewandowski Caballero opnieuw op zijn weg vond, was Thomas Müller tien minuten voor rust het dichtst bij de openingstreffer met een kopbal op de lat.

Chelsea kon in de eerste helft weinig tegenover het aanvallende spel van Bayern stellen. Doelman Manuel Neuer werd alleen op de proef gesteld door Alonso, wiens schot hij met de nodige moeite tot corner verwerkte.

Robert Lewandowski bepaalde de eindstand in Londen. (Foto: Pro Shots)

Gnabry komt twee keer tot scoren in vier minuten

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld en kwam Bayern zes minuten na rust op voorsprong. Gnabry tikte simpel binnen na een fraai een-tweetje met Lewandowski. Drie minuten later was Gnabry opnieuw trefzeker. Ditmaal rondde hij een een-tweetje met Lewandowski af met een schuiver in de rechterhoek.

Chelsea kreeg daarna iets meer ruimte, maar kon het Bayern nauwelijks lastig maken. Een kwartier voor tijd vond Lewandowski van dichtbij het net na goed voorbereidend werk van Alphonso Davies aan de linkerkant.

Voor de thuisploeg werd het leed nog groter toen Alonso zeven minuten voor tijd na tussenkomst van de VAR uit het veld werd gestuurd. De Spanjaard werd bestraft voor een tik richting Lewandowski.

Bayern speelde de wedstrijd gecontroleerd uit en kwam in blessuretijd nog bijna op 0-4. Een kopbal van invaller Leon Goretzka kwam echter tegen de voet van Lewandowski terecht.

