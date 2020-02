Matthijs de Ligt is sinds de terugkeer van Giorgio Chiellini niet meer zeker van een basisplaats bij Juventus. Zijn ploeggenoot Leonardo Bonucci steekt de Oranje-international in de aanloop naar het Champions League-duel met Olympique Lyon een hart onder de riem.

"Hij is jong en talentvol. Hij kreeg een zware last op zijn schouder dat hij er meteen moest staan door de blessure van Chiellini", zegt Bonucci dinsdag tegen L'Équipe over De Ligt. "Maar hij heeft alle kwaliteiten om de komende jaren een van de beste verdedigers te worden."

De Ligt had dit seizoen regelmatig een basisplaats bij Juventus, maar verscheen in de laatste twee wedstrijden van zijn ploeg niet meer aan de aftrap. In het duel met Brescia, waarin Chiellini zijn rentree maakte na een zware blessure, zat hij zelfs negentig minuten op de bank en werd hij gepasseerd ten faveure van Daniele Rugani.

Tijdens de training merkt Bonucci wel dat De Ligt zich verbetert. "Ik heb de verantwoordelijkheid om de jonge spelers te helpen", aldus de ervaren verdediger. "Met De Ligt gaat het een stuk beter in de communicatie en dat is van groot belang voor zijn groei."

Matthijs de Ligt en zijn ploeggenoten vermaken zich tijdens de training van Juventus. (Foto: Pro Shots)

De Ligt naar verwachting weer in basis tegen Lyon

Bonucci is daarentegen ook blij met de terugkeer van Chiellini, die eind augustus zijn kruisband scheurde. "Het is geweldig voor Juventus dat Chiellini terug is. Hij is een symbool en een uitstekende leider van wie we allemaal zo veel leren."

Naar verwachting vormt De Ligt tegen Lyon weer samen met Bonucci het centrale verdedigingsduo bij Juventus en krijgt Chiellini rust. De 32-jarige Italiaan verwacht wel dat 'De Oude Dame' het in Frankrijk lastig krijgt.

"We zijn favoriet, maar de wedstrijden worden op het veld gewonnen. Met het oog op de return zou het handig voor ons zijn als we scoren in Lyon, maar ze hebben een hoop jonge spelers die zich zullen willen bewijzen", besluit Bonucci.

De heenwedstrijd tussen Olympique Lyon en Juventus in de achtste finales van de Champions League gaat woensdag om 21.00 uur van start.

