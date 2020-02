Zinédine Zidane neemt het woensdagavond met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League op tegen Manchester City. De Franse coach treft dan voor het eerst zijn collega Josep Guardiola, die hij als de beste trainer ter wereld ziet.

"Ik vind Guardiola de beste coach ter wereld, omdat hij het altijd heeft laten zien", zei Zidane dinsdag op zijn vooruitblikkende persconferentie. "Eerst bij Barcelona, daarna bij Bayern en nu bij City. Er zijn een hoop trainers, maar voor mij is hij de beste."

Guardiola heeft City sinds de zomer van 2016 onder zijn hoede en leidde zijn ploeg de afgelopen twee seizoenen naar de landstitel. Eerder won hij onder meer tweemaal de Champions League met FC Barcelona en werd hij driemaal landskampioen met Bayern München. Zidane laat zich echter niet afschrikken door dat palmares.

"We zijn niet bang om tegen Guardiola te spelen", liet de 47-jarige coach weten. "Het is een erg goed team dat zijn eigen spel speelt. We zullen daar een goede wedstrijd tegenover moeten stellen."

De spelers van Real vermaken zich tijdens de training. (Foto: Pro Shots)

'Dit zijn de wedstrijden die we willen spelen'

In de media wordt de nadruk gelegd op de eerste officiële confrontatie tussen Zidane en Guardiola, maar de Real-coach vindt dat het om de wedstrijd zelf moet gaan. "De realiteit is dat Real Madrid tegen Manchester City speelt, niet Guardiola tegen Zidane", stelde hij.

"Dit zijn de wedstrijden die de mensen willen zien. Ik weet niet of dit een klassieker is, maar het is in ieder geval een geweldig affiche", aldus Zidane. "Dit zijn de wedstrijden die we willen spelen."

Real mist woensdag Eden Hazard, die afgelopen weekend een breukje in zijn enkel opliep. De heenwedstrijd tussen 'De Koninklijke' en Manchester City in de achtste finales van de Champions League begint om 21.00 uur.

