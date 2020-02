FC Barcelona-trainer Quique Setién hoopt een scenario als in de afgelopen twee jaar dit Champions League-seizoen te voorkomen. De Catalanen verspeelden toen in de knock-outfase een ruime voorsprong in een returnwedstrijd.

"We hebben daar heel weinig over gesproken met zijn allen, maar ik weet zeker dat het in de hoofden van de spelers speelt", zei Setién maandag op zijn persconferentie voorafgaand aan de heenwedstrijd bij Napoli in de achtste finales.

FC Barcelona liet zich in het seizoen 2017/2018 in de kwartfinales te kijk zetten door AS Roma (3-0-nederlaag na 4-1-zege) en vorig seizoen in de halve finales door Liverpool (4-0-nederlaag na 3-0-zege).

"Ik denk dat het team er nu prima voor staat. We hebben er daarom vertrouwen in dat we doorgaan. We zitten in een goede fase en ik twijfel er niet aan dat we de vorm vasthouden", aldus Setién.

De spelers van FC Barcelona tijdens de training in Stadio San Paolo. (Foto: Pro Shots)

'Verwacht een erg emotionele avond'

FC Barcelona heroverde afgelopen weekend ten koste van Real Madrid, de tegenstander van komende zondag, de koppositie in La Liga. Napoli staat slechts zesde in de Serie A, maar de Italianen hebben de laatste tijd wel de weg omhoog gevonden.

"Ik verwacht een verhitte avond en een Napoli in topvorm. We hebben al gezien waar deze ploeg toe in staat is. Maar ik hoop dat mijn Champions League-debuut een wedstrijd om te herinneren zal worden", aldus Setién.

De eerste wedstrijd tussen Napoli en FC Barcelona begint dinsdag om 21.00 uur in Stadio San Paolo en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. De return is op woensdag 18 maart in Camp Nou

