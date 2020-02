Frank Lampard vindt het logisch dat Chelsea als de underdog wordt gezien voor het treffen met Bayern München in de achtste finales van de Champions League. De manager van 'The Blues' roept zijn spelers dan ook op alles te geven om het tweeluik spannend te houden.

"Het belangrijkste van mijn baan is dat ik de spelers duidelijk moet maken dat ze in twee wedstrijden alles uit zichzelf moeten halen. Ze moeten bereid zijn te lijden, want dat zal waarschijnlijk nodig zijn", zei Lampard maandagavond op zijn persconferentie tegen Engelse media voor de thuiswedstrijd tegen Bayern van dinsdag.

"We hebben spelers in de groep met Champions League-ervaring en spelers die aan het begin van hun carrière staan. Ze moeten allemaal begrijpen dat het niveau omhoog gaat en dat dat ook voor onze mindset geldt. We mogen niet blijven hangen in wedstrijdmomenten, want de spelers van Bayern kunnen geweldig voetballen."

Waar Chelsea zich in de groep met Ajax, Valencia en Lille ternauwernood voor de achtste finales plaatste, was Bayern München al vroeg zeker van overwintering. De Duitsers wonnen alle groepswedstrijden en kregen maar vijf doelpunten tegen. In de Bundesliga is Bayern inmiddels ook al negen duels op rij ongeslagen.

Frank Lampard deed op de training van Chelsea mee aan de rondo. (Foto: Pro Shots)

'De underdog heeft al voor veel mooie verhalen gezorgd'

Chelsea daarentegen gaat door een moeizame fase, al liet de ploeg van Lampard zaterdag tekenen van herstel zien door Tottenham Hotspur met 2-1 te verslaan. Het betekende de eerste competitiezege sinds 11 januari voor 'The Blues'.

"Ik kan wel begrijpen dat mensen ons de underdog vinden", zei Lampard. "Bayern is zo sterk en heeft zo veel ervaring. Maar de underdog heeft al voor veel mooie verhalen in de sport gezorgd en is er om te verrassen. Het is nu mijn taak om de zwakke plekken bij de tegenstander te vinden."

De wedstrijd tussen Chelsea en Bayern München begint dinsdag om 21.00 uur op Stamford Bridge. De andere duels in de achtste finales van de Champions League zijn deze week Napoli-FC Barcelona (dinsdag), Olympique Lyon-Juventus en Real Madrid-Manchester City (beide woensdag).

