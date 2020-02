Spelers en de trainer van Napoli durven de vergelijking tussen Diego Maradona en Lionel Messi niet te maken. Napoli en FC Barcelona treffen elkaar dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League.

"Messi is de beste speler ter wereld, maar ik wil hem niet met Maradona vergelijken, want Diego betekent alles voor ons", zei Napoli-aanvoerder Lorenzo Insigne maandag op een persconferentie in Napels.

"Ik wil de vergelijking gewoon niet maken. Maradona is een heilige en Leo is op dit moment de beste", aldus de aanvaller van de Italiaanse club waar Maradona in de vorige eeuw furore maakte.

De 32-jarige Messi won eind vorig jaar voor de zesde keer de Gouden Bal als beste speler ter wereld, waarmee hij recordhouder is.

Voordat Messi doorbrak, werd Maradona alom gezien als de beste Argentijnse speler ooit, en door velen ook als de beste speler ter wereld. 'Pluisje' leidde Argentinië in 1986 naar de wereldtitel en pakte met Napoli twee landstitels en de UEFA Cup.

Drukte op straat in Napels voor het spelershotel van FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Messi is een voorbeeld voor kinderen'

Napoli-trainer Gennaro Gattuso sprak net als zijn aanvoerder lovend over Messi. "Maradona is God, maar Messi is de beste van allemaal."

"Hij doet ongelooflijke dingen, die je verder alleen op de PlayStation ziet. Aan ons de taak om hem proberen af te stoppen", aldus Gattuso, die zelf als defensieve middenvelder zes keer tegen Messi speelde.

"Aan het einde van die wedstrijden zeiden we altijd tegen elkaar dat Messi een heel andere sport beoefent dan wij. Tegen hem kom je gewoon niet in de buurt van de bal."

"Maar ook buiten het veld is hij een geweldig persoon. Messi zal nooit iets ongepasts zeggen en is een voorbeeld voor kinderen", zei de Italiaanse trainer.

Coach Gennaro Gattuso leidt Napoli dinsdag voor het eerst in de Champions League. (Foto: Pro Shots)

Messi speelde nooit eerder tegen Napoli

Messi speelde nog nooit tegen de club waar Maradona grote successen vierde. In de voorbereiding op dit seizoen speelden de clubs vriendschappelijk tegen elkaar in Miami (2-1 voor Barcelona) en Michigan (4-0), maar bij die duels ontbrak Messi.

Napoli is bezig aan een moeizaam seizoen en staat slechts zesde in de Serie A. "We moeten morgen opstaan en mogen niet aarzelen", zei Gattuso. "We zullen er een levendige wedstrijd van moeten maken."

Napoli-Barcelona begint dinsdag om 21.00 uur. De return in Camp Nou is op 18 maart.