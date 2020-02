De spelers van FC Barcelona worden maandag bij aankomst op het vliegveld in Napels getest op het coronavirus. De Catalanen spelen dinsdag tegen Napoli in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League.

In Italië overleed maandag een vierde persoon aan de gevolgen van het COVID-19-virus. Er zijn in het land zeker 150 besmettingen geconstateerd. Met name Noord-Italië is getroffen.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte kondigde zondag al de nodige maatregelen aan. Zo wordt dus iedereen die op een Italiaans vliegveld aankomt op het coronavirus getest.

Zodra er bij een speler van FC Barcelona een hogere temperatuur dan normaal wordt gemeten, wordt diegene direct overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

De Jong in selectie FC Barcelona

FC Barcelona reist onder anderen met Frenkie de Jong, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, af naar Napels. In de Zuid-Italiaanse stad is het coronavirus nog niet opgedoken.

De ploeg van trainer Quique Setién veroverde in het voorbije weekend de koppositie in La Liga dankzij een zege op Eibar (5-0, vier doelpunten van Lionel Messi) en een nederlaag van Real Madrid tegen Levante (1-0). Napoli staat zesde in de Serie A.

De eerste wedstrijd tussen Napoli en FC Barcelona begint dinsdag om 21.00 uur in Stadio San Paolo en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. De return is op woensdag 18 maart in Camp Nou.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.