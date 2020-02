José Mourinho is gefrustreerd over de huidige situatie van Tottenham Hotspur. Zonder de geblesseerde sterspelers Harry Kane en Son Heung-min verloor de Engelse topclub woensdag met 0-1 van RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League.

"Maar zie onze situatie. We zijn als Barcelona dat in de Champions League moet aantreden zonder Lionel Messi, Luis Suárez en Antoine Griezmann", aldus Mourinho na de wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium.

"Of als Liverpool zonder Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino. Al kunnen zij dan altijd nog iemand als Divock Origi opstellen. Als ik de tijd zou kunnen doorspoelen naar 1 juli zodat ik iedereen weer tot mijn beschikking had, dan had ik dat gedaan."

Mourinho moet aanvallers Kane en Son vrijwel zeker de rest van het seizoen missen. Ook middenvelder Moussa Sissoko is langere tijd niet beschikbaar voor de Portugese manager.

'De situatie zal niet veranderen'

De 57-jarige Mourinho beseft dat hij het moet doen tot de spelers die hij wél tot zijn beschikking heeft. "Want de situatie zal voor het einde van het seizoen niet veranderen. De geblesseerde spelers zijn niet over een week of twee weer terug", zei hij.

"Maar ik ben trots op al mijn spelers. Voor de return tegen Leipzig kan ik in ieder geval garanderen dat we zullen vechten voor wat we waard zijn, want zo zijn we. Ook al weet ik niet wie ik moet opstellen in de aanval."

Tegen Leipzig, dat won dankzij een benutte penalty van Timo Werner, stond Lucas Moura in de punt van de aanval met Dele Alli in zijn rug. Gedson Fernandes en Steven Bergwijn bezetten de flanken.

In de competitie bezet Mourinho met Tottenham de vijfde plaats achter Liverpool, Manchester City, Leicester City en Chelsea, dat zaterdag de tegenstander is op Stamford Bridge.

