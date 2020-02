Hans Hateboer beleefde woensdag een droomavond met Atalanta in de Champions League. De rechtsback droeg met twee doelpunten bij aan een 4-1-zege op Valencia in de achtste finales.

Hateboer opende na een kwartier de score in Stadio Giuseppe Meazza in Milaan - Atalanta speelt daar zijn Europese thuisduels - en zorgde in de 62e minuut ook voor de vierde Italiaanse treffer.

"Het werd tijd dat ik ging scoren. Toen José Palomino afgelopen week scoorde, wist ik dat ik de enige van Atalanta was die nog niet gescoord had. Ik ben dus blij dat het nu gelukt is", aldus een gelukkige Hateboer.

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, benadrukt de oud-speler van FC Groningen dat Atalanta het lastig had. "Het was heel moeilijk. Valencia heeft laten zien dat het aanvallend sterk en snel is. Ze bezorgden ons achterin problemen."

'De uitslag had nog groter kunnen zijn'

De 26-jarige Hateboer, drievoudig international van het Nederlands elftal, kijkt met vertrouwen uit naar de return. Valencia en Atalanta treffen elkaar op 10 maart in Mestalla voor de tweede keer.

"We hebben vier keer gescoord en de uitslag had nog groter kunnen zijn. We weten dat het nog zwaar wordt in het sfeervolle Mestalla, maar we hebben een mooie voorsprong", aldus de vleugelverdediger.

Atalanta, waarbij Marten de Roon ook de hele wedstrijd meedeed, is wederom bezig aan een sterk seizoen. De club uit Bergamo staat in de competitie vierde achter Juventus, Lazio en Internazionale.

