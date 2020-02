Josep Guardiola is niet van plan om Manchester City te verlaten, ondanks de uitsluiting van twee jaar voor Europees voetbal. Dat zei de coach woensdag na de 2-0-zege op West Ham United in de Premier League.

"Als de club mij niet ontslaat, dan ben ik hier volgend seizoen ook de trainer. 100 procent zeker", garandeerde Guardiola in gesprek met Sky Sports.

"Ik wil hier graag door, want deze club is erg speciaal. Ik heb het eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: ik blijf bij deze club en hoop het hoge niveau zo lang mogelijk vol te houden", zei de oud-trainer van FC Barcelona en Bayern München.

City werd vrijdag door de UEFA bestraft voor het schenden van de Financial Fair Play-regels. De club mag twee jaar lang niet meedoen aan Europese toernooien en moet een boete van 30 miljoen euro betalen.

Guardiola: 'Volgend seizoen spelen we gewoon Champions League'

De Engelse club kondigde al aan in beroep te gaan bij sporttribunaal CAS. "Het is nog niet over", benadrukte de Spaanse manager. "De clubleiding vindt de straf oneerlijk en daarom gaan we in beroep."

Het is nog niet bekend wanneer het CAS de beroepszaak behandelt. "We kunnen alleen afwachten. Ondertussen focussen we ons op de laatste maanden van het seizoen", zei Guardiola, die met zijn ploeg tweede staat in de Premier League en in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid speelt.

"Ik vertrouw de clubleiding volledig. We zullen strijden voor de rechtbank, zoals we dat ook altijd op het veld doen. We blijven optimistisch. Uiteindelijk zal de waarheid overwinnen, en dan spelen we volgend seizoen gewoon weer in de Champions League."