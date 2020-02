Hans Hateboer heeft woensdag een hoofdrol vervuld in de heenwedstrijd van Atalanta Bergamo tegen Valencia in de achtste finales van de Champions League. De middenvelder hielp zijn ploeg in San Siro met twee doelpunten aan een ruime 4-1-zege.

Drievoudig Oranje-international Hateboer zorgde voor de 1-0 en de 4-0. Tussendoor scoorden ook Josip Ilicic en Remo Freuler voor de Italiaanse ploeg en daarna bepaalde Denis Cheryshev de eindstand op 4-1.

Naast Hateboer had ook Marten de Roon een basisplaats bij Atalanta. Jasper Cillessen, die na een maand blessureleed terugkeerde in de wedstrijdselectie, zat op de bank bij Valencia.

De return is over drie weken in Mestalla. Atalanta debuteert dit seizoen in de Champions League, terwijl Valencia in de laatste speelronde Ajax uitschakelde in de groepsfase.

Hateboer beleeft droomavond

Hateboer beleefde een droomavond met zijn eerste twee treffers in de Champions League. Na Marco van Basten en Clarence Seedorf is hij de derde Nederlander die twee keer scoort in een Champions League-duel van een Italiaanse ploeg.

Bij de 1-0 tikte de oud-speler van FC Groningen een voorzet van Alejandro Gómez binnen en bij de 4-0 bleef hij koel oog in oog met doelman Jaume Domènech na een lange rush.

De mooiste goals kwamen echter op naam van Ilicic en Freuler. Ilicic schoot de bal bij de 2-0 tegendraads in de bovenhoek en Freuler krulde de bal bij de 3-0 heerlijk in de verre hoek.

Valencia verzachtte het leed in de slotfase en kreeg na de 4-1 van Cheryshev (schuiver) een enorme kans op de 4-2, maar die bleef uit, waardoor de ploeg van de bekritiseerde trainer Albert Celades een hels karwei wacht in de tweede wedstrijd.

