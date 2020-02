RB Leipzig heeft woensdag met een 0-1-zege op Tottenham Hotspur een grote stap gezet naar de kwartfinales van de Champions League. De ploeg die tien jaar geleden nog op het vijfde niveau in Duitsland uitkwam, speelde pas zijn eerste duel in de knock-outfase van het miljoenenbal.

Timo Werner maakte kort na rust uit een strafschop de enige treffer van de wedstrijd. De overwinning was verdiend, want in Londen had Leipzig het meeste balbezit en kreeg het ook de meeste kansen.

Voor Tottenham dreigt door de nederlaag een vroege uitschakeling. Vorig jaar stonden de Engelsen nog in de finale van het miljoenenbal, waarin Liverpool met 2-0 te sterk was.

Dit seizoen presteert de ploeg ook in eigen land veel minder. Met een vijfde plaats in de Premier League is het nog maar de vraag of de 'Spurs' volgend seizoen in de Champions League zullen spelen.

58 Video Bergwijn schiet via doelman Leipzig net naast voor 'Spurs' in CL

Oud-PSV'ers Angeliño en Bergwijn laten zich gelden

RB Leipzig koos vanaf de aftrap vol de aanval en dat leidde al in de eerste minuut tot drie grote kansen. Voormaliger NAC'er en PSV'er Angeliño was met een schot op de paal nog het dichtst bij de openingstreffer.

Tottenham had in de eerste helft slechts 37 procent balbezit en de beperkte zich bij afwezigheid van de geblesseerde spitsen Harry Kane en Son Heung-min tot counters. Uit een van die uitvallen wist Steven Bergwijn net niet te scoren. Het schot van de international ging via de vingertoppen van Leipzig-doelman Péter Gulácsi net naast.

Verder waren de kansen vooral voor de Duitsers, die voor rust tot liefst elf doelpogingen kwamen, tegenover drie voor de ploeg van José Mourinho. Spits Werner kreeg de meeste mogelijkheden, maar vond de uitblinkende doelman Hugo Lloris telkens op zijn weg.

45 Video Werner schiet RB Leipzig vanaf elf meter langs Tottenham in CL

Werner benut kort na rust strafschop

Uiteindelijk moest er een penalty aan te pas komen voor Leipzig om de score te openen. Werner schoot van 11 meter raak nadat Ben Davies Konrad Laimer gevloerd had.

Eenmaal op achterstand wist Tottenham weer voor wat gevaar te zorgen. Zo raakte een fraaie vrije trap van Giovani Lo Celso de paal en kopte Lucas Moura van dichtbij nipt over.

Maar verder kwam de ploeg van de pas 32-jarige trainer Julian Nagelsmann (de jongste trainer ooit in de knock-outfase van de Champions League) niet in de problemen. Leipzig kan het karwei op 10 maart in eigen huis afmaken.

Steven Bergwijn kon het verschil niet maken voor Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)