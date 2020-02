Trainer Lucien Favre van Borussia Dortmund prijst zich gelukkig met spits Erling Haaland, die de Duitsers dinsdagavond met twee treffers aan een 2-1-zege op Paris Saint-Germain in de Champions League hielp. De coach genoot niet alleen van zijn doelpunten, maar vooral ook van de beweeglijkheid van het Noorse toptalent.

"Haaland bewoog zich heel goed tussen de andere spelers en verdedigde geweldig mee. Dat heeft ons heel erg geholpen", zei Favre na het eerste achtstefinaleduel met PSG in het Signal Iduna Park. "Daarnaast is hij voorin natuurlijk heel veelzijdig: we kunnen hem in de diepte aanspelen en hij kan een bal vasthouden."

Haaland tikte in de 69e minuut de 1-0 binnen en schoot Dortmund niet veel later op schitterende wijze naar de zege. De negentienjarige spits, die in januari overkwam van Red Bull Salzburg, schoot de bal twee minuten na de gelijkmaker van Neymar snoeihard in de kruising.

"Erling is een echte doelpuntenmaker en met zijn negentien jaar een groot talent", zei zijn teamgenoot Alex Witsel na de wedstrijd. "Natuurlijk is er nog veel ruimte voor verbetering, maar hij is op weg om een echt grote speler te worden."

Haaland blijft zelf nuchter onder sterke cijfers

Door zijn twee goals tegen PSG - en zijn acht doelpunten namens Salzburg voor de winterstop - mag Haaland zich met tien treffers samen met Robert Lewandowski gedeeld topscorer in de Champions League noemen. In zeven officiële duels voor Dortmund heeft de sterspeler inmiddels liefst elf keer gescoord.

Haaland blijft zelf nuchter onder zijn indrukwekkende cijfers. "Ik voel dat ik nog een stuk beter kan en moet worden", benadrukte de tweevoudig Noors international. "Bij mijn tweede doelpunt dacht ik niet echt na, ik deed gewoon wat goed voelde. Dat zijn wel de momenten waar je het voor doet."

De return tussen Dortmund en Paris Saint-Germain staat 11 maart op het programma in het Parc des Princes. Dortmund werd vorig seizoen in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Tottenham Hotspur en PSG strandde in die fase van het toernooi tegen Manchester United.

