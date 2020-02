Liverpool moet vrezen voor uitschakeling in de Champions League. De titelverdediger verloor dinsdag in de heenwedstrijd van de achtste finales met 1-0 bij Atlético Madrid en leed zo de eerste nederlaag sinds september.

Saúl Ñíguez kroonde zich tot matchwinner. De middenvelder van Atlético was al in de vierde minuut verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de enerverende en bij vlagen harde wedstrijd in Wanda Metropolitano.

Over drie weken moet Liverpool de return in eigen huis winnen om uitschakeling te voorkomen. 'The Reds' wonnen vorig seizoen de Champions League door in de finale met 2-0 te winnen van Tottenham Hotspur.

Liverpool leed de eerste nederlaag sinds 17 september, toen Napoli in de groepsfase van de Champions League met 2-0 te sterk was. Drie maanden later werd weliswaar met 5-0 verloren bij Aston Villa in de League Cup, maar toen verbleef de sterrenploeg van manager Jürgen Klopp op het WK voor clubs en werden jeugdspelers opgesteld.

Bij Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, het andere Champions League-duel van dinsdag, deed spits Erling Haaland wederom van zich spreken. Het pas negentienjarige Noorse fenomeen schoot Dortmund met twee goals naar een 2-1-zege.

98 Video Saúl zet Atlético Madrid van dichtbij vroeg op 1-0 tegen Liverpool

Van Dijk en Wijnaldum in basis

Met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum beleefde Liverpool een dramatische start tegen Atlético en kwam het dus al snel op achterstand. Ñíguez kreeg de bal na een hoekschop wat gelukkig voor zijn voeten en tikte van dichtbij binnen.

Liverpool was daarna wat van slag en ontsnapte in de 26e minuut aan de 2-0. Álvaro Morata stond na slecht wegwerken van Van Dijk zomaar oog in oog met Allison Becker, maar slaagde er niet in om de doelman te passeren.

De bezoekers rechtten vervolgens de rug en dat zorgde ervoor dat ze ook meteen het initiatief pakten. Mohamed Salah leek vrijwel meteen na de kans van Morata de 1-1 te maken, maar de treffer werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Liverpool creëerde ook na rust de beste kansen, maar mede doordat Salah in vrijstaande positie naast kopte, bleef het bij 1-0 en moeten de Engelsen in de return vol aan de bak om een verrassing af te wenden.

