Jasper Cillessen is hersteld van een heupblessure. De dertigjarige doelman zit in de wedstrijdselectie voor de heenwedstrijd van Valencia woensdag op bezoek bij Atalanta in de achtste finales van de Champions League.

Cillessen liep de kwetsuur een kleine maand geleden op in de warming-up van het bekertreffen met Logronés, waarna hij de daaropvolgende zes duels van Valencia aan zich voorbij moest laten gaan.

De Oranje-international zou tegen Logronés juist weer voor de eerste keer sinds lange tijd in de basis staan bij Valencia. Hij raakte in december al geblesseerd aan zijn kuit en moest na zijn terugkeer zijn plek onder de lat afstaan aan Jaume Domènech.

Cillessen is bezig aan zijn eerste seizoen bij Valencia. Hij kwam afgelopen zomer over van FC Barcelona, waar hij sinds zijn komst van Ajax in 2016 genoegen moest nemen met een rol op het tweede plan achter Marc-André ter Stegen.

Celades neemt drie doelmannen mee naar San Siro

Valencia-trainer Albert Celades zet wellicht nog wel een doelman op de tribune in San Siro (Atalanta speelt zijn thuiswedstrijden in de Champions League in het stadion van AC Milan). Hij neemt naast Cillessen en Domènech ook Cristian Rivero mee.

Zonder Cillessen plaatste Valencia zich ten koste van Ajax voor de knock-outfase van de Champions League en rukte het na een stroeve competitiestart mede dankzij een 2-0-zege op FC Barcelona op naar de zevende plaats in La Liga.

Atalanta-Valencia begint woensdag om 21.00 uur in San Siro en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. Bij de nummer vier van de Serie A staan Marten de Roon en Hans Hateboer waarschijnlijk in de basis.

