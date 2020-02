Liverpool-manager Jürgen Klopp kijkt met veel bewondering naar de manier waarop Diego Simeone Atlético Madrid leidt. Beide coaches staan dinsdagavond tegenover elkaar in de achtste finales van de Champions League.

"Mensen zeggen altijd dat ik emotioneel ben aan de zijlijn. Als ik op een schaal van 1 tot 10 op een 4 zit, dan scoort Diego een 12", zei een geamuseerde Klopp maandagavond op de persconferentie in Wanda Metropolitano.

"Het is erg indrukwekkend hoe hij al jarenlang leiding geeft aan Atlético. In vergelijking met hem ben ik slechts de bewaker van een speeltuin."

Als titelverdediger in de Champions League en ongeslagen koploper in de Premier League begint Liverpool in Madrid als favoriet aan het tweeluik, mede omdat Atlético aan een matig seizoen bezig is. De ploeg van Simeone staat slechts vierde in La Liga, op ruime achterstand van Real Madrid en FC Barcelona.

Jürgen Klopp overziet de training van Liverpool. (Foto: Pro Shots)

'Teams van Simeone hebben organisatie van wereldklasse'

Toch is Klopp op zijn hoede. "Tegen Atlético spelen is een van de moeilijkste dingen in het leven voor een voetballer. Simeones teams hebben een organisatie van wereldklasse, dat maakt hem ook zo'n goede trainer."

"Atlético is een resultatenmachine", omschrijft de Duitse trainer. "Uit bijna elke wedstrijd weten ze het maximale resultaat te persen. Ze knokken met alles wat ze in zich hebben. We zullen weinig kansen krijgen, het wordt een moeilijke wedstrijd."

Diego Simeone leidt de training van Atlético. (Foto: Pro Shots)

Simeone heeft veel bewondering voor Liverpool

Simeone vertelde op zijn beurt veel overeenkomsten te zien tussen zijn ploeg en die van Klopp. "We spelen natuurlijk allebei met een hoge intensiteit. Dit team van Liverpool zal de geschiedenis ingaan als een geweldig elftal."

"Ze kunnen zich aan elke tegenstander aanpassen", analyseerde de Argentijnse coach. "Ze kunnen counteren, maar ook op basis van balbezit spelen. Bovendien hebben ze veel kopsterke spelers."

Simeone is onder de indruk van het werk van zijn collega bij Liverpool. "Klopp heeft vier jaar aan dit team kunnen bouwen en het wordt steeds sterker. Ik heb als tegenstander veel bewondering voor zijn ploeg."

Simeone mist dinsdag (aftrap 21.00 uur) zijn basisspelers João Félix, Kieran Trippier en Hector Herrara, terwijl Diego Costa nog een twijfelgeval is. Bij Liverpool ontbreken alleen reservespelers Nathaniel Clyne en Xherdan Shaqiri.