Sepp van den Berg is donderdag uit de Champions League-selectie van Liverpool geschrapt. De achttienjarige verdediger heeft zijn plek moeten afstaan aan winteraankoop Takumi Minamino.

Van den Berg behoorde in de eerste seizoenshelft geen enkele keer tot de wedstrijdselectie van Liverpool in de groepsfase van de Champions League. Hij was toen telkens actief met het tweede elftal of met Liverpool onder negentien in de Youth League.

De jeugdinternational kwam afgelopen zomer over van PEC Zwolle en speelde vooralsnog twee duels in het eerste elftal van Liverpool; in december in de League Cup tegen Aston Villa (5-0-nederlaag) en dinsdag in de FA Cup tegen Shrewsbury Town (1-0-zege). Na afloop van dat laatste duel kreeg Van den Berg lovende kritieken in Engelse media.

Buitenspeler Minamino werd vorige maand door Liverpool voor zo'n 8,5 miljoen euro overgenomen van Red Bull Salzburg en heeft inmiddels al vier duels achter zijn naam staan voor zijn nieuwe club, waarvoor hij nog niet wist te scoren.

Van Dijk en Wijnaldum overgebleven Nederlanders

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn de twee overgebleven Nederlanders in de selectie van Liverpool voor de knock-outfase van de Champions League. Ki-Jana Hoever stond al niet op de lijst voor de groepsfase.

Titelverdediger Liverpool werd voor de winterstop eerste in een groep met Napoli, Red Bull Salzurg en KRC Genk en neemt het volgende maand in de achtste finales van de Champions League op tegen Atlético Madrid, dat slechts zesde staat in La Liga.

'The Reds' zijn aan een geweldig seizoen bezig. De ploeg van manager Jürgen Klopp won al het WK voor clubs en stevent met een voorsprong van liefst 22 punten op Manchester City ook af op de eerste titel in de Premier League sinds 1990.

