Bayern München heeft woensdag geschiedenis geschreven door ook zijn zesde duel in de groepsfase van de Champions League te winnen. De achttienjarige Nederlander Joshua Zirkzee mocht zijn officiële debuut maken in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (3-1).

Zirkzee kwam in de Allianz Arena in de 86e minuut in het veld voor Ivan Perisic. Op dat moment stond de eindstand al op het scorebord. Kingsley Coman, Thomas Müller en Philippe Coutinho scoorden voor de thuisploeg en Ryan Sessegnon maakte de 1-1 namens de 'Spurs'.

Bayern München sloot zo voor het eerst in de clubhistorie en als eerste Duitse club ooit de groepsfase van de Champions League af met zes zeges in zes duels. Real Madrid was in het seizoen 2014/2015 de laatste ploeg met een foutloze poulefase.

Met achttien punten en een doelsaldo van +19 noteerde de 'Rekordmeister' statistisch gezien zelfs de beste groepsfase in de Champions League-historie.

Bayern was voor de laatste speelronde al zeker van de poulewinst, terwijl Tottenham Hotspur al wist dat het als nummer twee door zou gaan naar de achtste finales.

Zirkzee werd vorige maand door interim-trainer Hansi Flick overgeheveld naar de A-selectie van Bayern. De talentvolle spits, die zijn wedstrijden vooral speelt voor het tweede elftal van de Duitse kampioen, verlengde zijn contract eerder dit seizoen tot medio 2023.

Olympiacos in extremis naar Europa League

In de andere wedstrijd in groep B won Olympiacos thuis met 1-0 van Rode Ster. De Grieken mogen daardoor als nummer drie naar de knock-outfase van de Europa League.

Youssef El Arabi maakte drie minuten voor tijd de bevrijdende treffer uit een strafschop. In de slotfase van de eerste helft schoot Tomané namens Rode Ster van 11 meter op de lat.

Eindstand groep B 1. Bayern München: 6-18 (24-5)

2. Tottenham Hotspur: 6-10 (18-14)

3. Olympiacos: 6-4 (8-14)

4. Rode Ster Belgrado: 6-3 (3-20)

