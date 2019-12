Peter Bosz is er woensdag met Bayer Leverkusen niet in geslaagd om de knock-outfase van de Champions League te bereiken. De Duitsers verloren thuis met 0-2 van Juventus, terwijl concurrent Atlético Madrid met 2-0 te sterk was voor Lokomotiv Moskou.

Leverkusen had voorafgaand aan de laatste speelronde nog een kleine kans op overwintering in de Champions League. De ploeg van Bosz moest zelf winnen van het al geplaatste Juventus en Atlético moest punten verspelen tegen het al uitgeschakelde Lokomotiv Moskou.

Met Daley Sinkgraven in de basis was Leverkusen na elf minuten dicht bij de voorsprong tegen Juventus, waar de licht geblesseerde Matthijs de Ligt ontbrak. Een afstandsschot van Moussa Diaby belandde op de paal. Kort na rust vond Cristiano Ronaldo het net voor Juventus, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

De Portugees maakte een kwartier voor tijd wel zijn 128e Champions League-goal door een voorzet van Paulo Dybala binnen te tikken. Hij maakte daarmee aan alle illusies van Leverkusen een einde. In blessuretijd verdubbelde Gonzalo Higuaín de marge met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Leverkusen eindigt wel als derde in groep D en stroomt na de winterstop in de tweede ronde van de Europa League in. Atlético gaat achter Juventus als tweede door naar de achtste finales van de Champions League.

Atlético kreeg in Madrid al na twee minuten de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Kieran Trippier schoot na twee minuten nog een strafschop tegen de paal, maar een kwartier later benutte João Félix wel een penalty. Felipe bepaalde vroeg in de tweede helft de eindstand.

Eindstand groep D 1. Juventus 6-16 (12-4)

2. Atlético Madrid 6-10 (8-5)

3. Bayer Leverkusen 6-6 (5-9)

4. Lokomotiv Moskou 6-3 (4-11)

1 Ronaldo zet Juventus op voorsprong tegen Bayer Leverkusen

Club Brugge ondanks nederlaag naar Europa League

In groep A waren Paris Saint-Germain en Real Madrid al zeker van een plek in de achtste finales. Club Brugge eindigde ondanks een 1-3-nederlaag tegen Real als derde en stelde daarmee een plek in de Europa League veilig.

Rodrygo opende vroeg in de tweede helft de score voor Real, maar twee minuten later tekende Hans Vanaken na geklungel in de Spaanse defensie voor de gelijkmaker. Vinícius Júnior en Luka Modric stelden de zege voor 'De Koninklijke' daarna alsnog veilig.

PSG haalde met 5-0 uit tegen Galatasaray en gaat als groepswinnaar door naar de laatste zestien. De Turken, waarbij Ryan Donk de hele wedstrijd speelde en Ryan Babel ontbrak door een blessure, zijn uitgeschakeld in Europa.

Mauro Icardi en Pablo Sarabia bezorgden de Franse kampioen in de eerste helft een 2-0-voorsprong. Vlak na rust voerde Neymar de score verder op na een fraai hakje van Kylian Mbappé, die even later zelf tot scoren kwam. Edinson Cavani zorgde met een penalty voor het slotakkoord in Parijs.

Eindstand groep A 1. Paris Saint-Germain 6-16 (17-2)

2. Real Madrid 6-11 (14-8)

3. Club Brugge 6-3 (4-12)

4. Galatasaray 6-2 (1-14)

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen van de Champions League