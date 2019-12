Marten de Roon heeft zich woensdag met Atalanta geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. De debutant in het belangrijkste Europese clubtoernooi verraste Shakhtar Donetsk in Oekraïne: 0-3. Het al geplaatste Manchester City versloeg Dinamo Zagreb (1-4).

Atalanta begon zijn eerste Champions League-campagne met nederlagen tegen Dinamo Zagreb (4-0), Shakhtar (1-2) en Manchester City (5-1). De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini is pas de tweede club in de CL-historie die zijn eerste drie wedstrijden verliest en toch nog door de groepsfase komt. Newcastle United deed het in het seizoen 2002/2003.

Atalanta wist dat het woensdagavond moest winnen van Shakhtar om zich te plaatsen voor de knock-outfase en dat Dinamo Zagreb niet mocht winnen van City. Beide scenario's kwamen uit.

De club uit Bergamo kwam in de 66e minuut op voorsprong door een treffer van de Belg Timothy Castagne. De goal werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR draaide die beslissing terug.

Een kwartier na de 0-1 moest Shakhtar met tien man verder door een rode kaart voor rechtsback Dodô, waarna Mario Pasalic op aangeven van de Oekraïner Ruslan Malinovskiy het duel besliste: 0-2. In de blessuretijd maakte Robin Gosens (ex-FC Dordrecht en -Heracles Almelo) het Italiaanse feest compleet.

De Roon speelde de hele wedstrijd bij Atalanta, waar Hans Hateboer vlak voor tijd inviel. Shakhtar mag na de winterstop nog wel door in de Europa League.

Eindstand groep C 1. Manchester City: 6-14 (16-4)

2. Atalanta: 6-7 (8-12)

3. Shakhtar Donetsk: 6-6 (8-13)

4. Dinamo Zagreb: 6-5 (10-13)

City maakt achterstand goed door hattrick Jesus

Dinamo Zagreb leek even voor een grote stunt te gaan zorgen, want de kampioen van Kroatië kwam tegen City na tien minuten op voorsprong via de Spaanse international Dani Olmo.

De ploeg van trainer Nenad Bjelica was op dat moment virtueel door naar de achtste finales van de Champions League, maar Gabriel Jesus had geen zin om mee te werken aan een Kroatisch sprookje.

De spits van Manchester City tekende tussen de 34e en de 54e minuut voor een hattrick, waardoor hij de stand naar 1-3 tilde. Phil Foden tekende zes minuten voor tijd voor de 1-4-eindstand.

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen van de Champions League