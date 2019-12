Bosz: 'Hadden met Atlético kunnen strijden'

Het Champions League-avontuur van Peter Bosz met Bayer Leverkusen eindigt met een 0-2-nederlaag tegen Juventus. De coach vindt dat zijn ploeg het eerder in de groepsfase zichzelf al onnodig moeilijk maakte. "Los van vandaag hebben we punten laten liggen waar we ze hadden moeten pakken. Dan hadden we meer met Atlético kunnen strijden om de tweede plek", aldus Bosz, die zag dat er tegen Juventus geen moment een wonder in zat voor zijn ploeg. "Na de goal zie je wat voor geweldige kwaliteiten zij hebben, ook al deed niet iedereen mee bij hen. Bij 1-0 krijgt Aranguiz nog een grote kans, dat was wel een moment geweest, maar over het algemeen is dit een terecht resultaat."