Club Brugge-Real Madrid ·

55' GOAL Club Brugge! 1-1



Het staat alweer gelijk in Brugge! Real levert de bal zomaar in en daar profiteert de thuisploeg optimaal van. Hans Vanaken schiet beheerst raak en noteert de 1-1. Omdat Galatasaray ruim op achterstand staat is Brugge ongeacht dit resultaat al zeker van een plaats in de Europa League.