Trainer Hannes Wolf van KRC Genk heeft het opgenomen voor doelman Maarten Vandevoordt na zijn historische maar ongelukkige Champions League-debuut. De pas zeventienjarige Belg, sinds dinsdag de jongste doelman ooit in het miljoenenbal, ging vreselijk in de fout in de uitwedstrijd tegen Napoli (4-0).

Vandevoordt kreeg de bal in de derde minuut aangespeeld in zijn 5 metergebied en werd opgejaagd door onder anderen Arek Milik. De doelman probeerde het koeltjes op te lossen, maar Milik was hem te snel af en schoot de bal simpel in het doel.

Daar bleef het niet bij, want Vandevoordt was aan het einde van de eerste helft ook medeverantwoordelijk voor de 3-0. Het talent haalde de uitgebroken José Callejón onderuit in het strafschopgebied, waarna oud-Ajacied Milik van 11 meter raak schoot.

"Ik heb een kort gesprek met Maarten gehad op het veld en je zag hoe hij zich herpakte na de eerste opdoffer door geen fouten meer te maken", zei trainer Wolf na het duel in Napels tegen Sporza.

"De penaltyfout moet ik nog eens bekijken, maar ik dacht dat hij een beetje bal raakte. Er verandert niets. Hij is een heel goede doelman en fouten maken hoort erbij. Ik heb heel veel respect voor de manier waarop hij na zijn fout doorging."

De Norre: 'We zetten Maarten beetje in de zeik'

Met zijn 17 jaar en 287 dagen mag Vandevoordt zich de jongste keeper ooit noemen in een Champions League-duel. Hij troefde zijn landgenoot Mile Svilar van Benfica af, die 18 jaar en 52 dagen was toen hij in oktober 2017 in actie kwam tegen Manchester United.

Casper De Norre baalt dat het historische Champions League-debuut van Vandevoordt nu wordt overschaduwd door zijn blunder in de derde minuut. De verdediger van Genk vindt dat hij en zijn teamgenoten die fout hadden kunnen voorkomen.

"We zetten Maarten een beetje in de zeik", aldus De Norre. "De bal had misschien al twee keer naar voor kunnen gaan met een lange bal. We riepen het een beetje over onszelf af door op die manier achteraan te willen uitverdedigen. Maarten kreeg daardoor de bal en zo kwam alle druk op hem. Hij verwachtte dat misschien niet."

Heel kostbaar was de nederlaag overigens niet voor Genk, dat al geen kans meer maakte op overwintering in Europa. De Belgen pakten in de zes groepswedstrijden slechts één punt door in de thuiswedstrijd tegen Napoli gelijk te spelen.