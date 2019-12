Memphis Depay was dinsdag het middelpunt van een opstootje tussen supporters en spelers van Olympique Lyon. De Franse club plaatste zich dankzij een treffer van de aanvaller tegen RB Leipzig (2-2) wel voor de achtste finales van de Champions League.

Kort na afloop van het duel sprintte Memphis op een supporter af die op het veld stond met een spandoek waarop de naam van Lyon-speler Marcelo stond en een afbeelding van een ezel. Er ontstond wat duw- en trekwerk tussen enkele fans en een aantal spelers van Lyon.

Toen aanvoerder Memphis later met de Franse pers sprak, kookte hij nog altijd van woede. "Kijk naar mij. Wat zie je? Ik ben boos, ik ben boos. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen", fulmineerde hij voor de camera van RMC Sport.

"Ze spuugden zelfs naar ons, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vind dat de clubleiding maatregelen moet treffen."

Memphis redt Lyon met late gelijkmaker

Lyon kwam dinsdag met 0-2 achter, maar knokte zich na rust sterk terug. Dankzij de gelijkmaker van Memphis in de 82e minuut plaatste de ploeg zich voor de achtste finales. Leipzig was al zeker van overwintering.

"We speelden niet onze beste wedstrijd, maar we hebben ons wel gekwalificeerd voor de volgende ronde. We speelden met ons hart en we hebben het gered", keek Memphis terug op het duel.

De international van Oranje snapte dan ook niet dat de eigen fans van Lyon zo kritisch waren. Het zinde hem vooral niet dat ze met oud-PSV'er Marcelo één zondebok kozen. "Het is moeilijk om goed te spelen als een van onze spelers problemen heeft met het publiek."

'Wie neemt er tijd om een spandoek met een ezel te schilderen?'

"En wat verwachten ze? Dat wij ze na de wedstrijd gaan bedanken als zij de gekste dingen over onze families en kinderen roepen? We zouden graag één met onze fans zijn, maar zij willen dat niet", zei Memphis.

"Wie neemt er nou de tijd om een ezel op een spandoek te schilderen?", vroeg Memphis zich af. "Als je daar de tijd voor neemt en je neemt zo'n vlag mee naar het stadion, dan is er echt iets mis met je."

Lyon en Leipzig komen maandag bij de loting in Nyon hun volgende tegenstander in de Champions League te weten.

Marcelo steekt zijn middelvinger op naar de fans van Lyon. (Foto: Pro Shots)

