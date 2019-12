Valencia-trainer Albert Celades komt na het bereiken van de achtste finales in de Champions League loftuitingen tekort voor zijn ploeg. De Spanjaarden hadden aan de zwaarbevochten zege op Ajax (0-1) genoeg om als groepswinnaar de laatste zestien te bereiken.

"We speelden tegen een heel goede ploeg die het vorig seizoen uitstekend heeft gedaan in de Champions League met dezelfde coach en veel dezelfde spelers, maar mijn spelers deden het geweldig. De fans zullen zich deze zege nog heel lang bijblijven", zei een trotse Celades na het duel in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax had aan een gelijkspel voor eigen publiek genoeg gehad om de knock-outfase te bereiken, maar de Amsterdammers creëerden te weinig en zagen Rodrigo in de 24e minuut de belangrijke openingstreffer maken. Daar bleef het ondanks een slotoffensief ook bij.

"We wisten dat we onder druk zouden komen te staan, maar ook dat we onze kansen zouden krijgen", aldus Celades. "Ajax bleef maar drukken in de tweede helft, maar ze hebben ondanks hun offensief weinig echte kansen gehad."

'Fantastisch om met deze jongens te mogen werken'

De 44-jarige Spanjaard werd in september aangesteld bij Valencia als vervanger van de ontslagen succestrainer Marcelino. Celades is blij dat hij er ondanks de roerige periode in is geslaagd om zijn ploeg naar de volgende ronde te loodsen.

"Ik ben zó blij met een spelersgroep als deze. Het is fantastisch om met deze jongens te mogen werken; dat heb ik ze ook verteld toen ik aantrad. We hebben een geweldige groepsfase gehad en het is volledig aan de spelers te danken dat we bovenaan zijn geëindigd in de groep."

Matchwinner Rodrigo denkt dat het hechte collectief bij Valencia de oorzaak is van het succes in de Champions League. "Deze ploeg is één grote familie. Ik kan niet met woorden omschrijven hoe belangrijk ze zijn. We hebben de club teruggebracht naar een niveau waar het lang niet is geweest."

Valencia begon de laatste speelronde als nummer twee in de poule, maar gaat door de overwinning op Ajax als groepswinnaar verder. Chelsea won met 2-1 van Lille OSC en eindigde als nummer twee.

