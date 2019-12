Erik ten Hag baalt flink van de uitschakeling van Ajax in de Champions League. De trainer vindt dat zijn ploeg dinsdag een onnodige thuisnederlaag leed tegen Valencia (0-1).

"We hebben de kansen gehad, maar ze niet benut. We kregen totaal onnodig een doelpunt tegen, want we gaven lange tijd niets weg. Dit is ontzettend bitter", zei Ten Hag voor de camera van Veronica.

De coach zag tot zijn afgrijzen hoe in de 24e minuut van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA het doelpunt van Valencia-spits Rodrigo tot stand kwam.

"We leden twee keer heel snel achter elkaar balverlies", zei hij. "Dat mag niet op dit niveau. Daarna was er nog niets aan de hand en hadden we het kunnen repareren, maar dat gebeurde niet."

73 Rodrigo zet Ajax namens Valencia op 0-1-achterstand

'We verdienden het'

De 49-jarige Ten Hag is grotendeels tevreden over de manier waarop Ajax heeft gespeeld tijdens de groepsfase, maar baalt er juist daardoor van dat zijn ploeg zichzelf niet heeft beloond.

"We hebben tien punten gehaald, een goede groepsfase gespeeld en waren twee wedstrijden geleden al op de rand van kwalificatie voor de knock-outfase", doelde hij op het 4-4-gelijkspel bij Chelsea, toen een 1-4-voorsprong werd weggegeven.

"Dat maakt het extra bitter. We verdienden het, maar hebben het laten liggen. De teleurstelling is groot."

Ajax zal de teleurstelling van de uitschakeling in de Champions League snel naast zich neer moeten leggen, want zondag wacht in Alkmaar al de Eredivisie-topper tegen AZ. Die wedstrijd begint om 16.45 uur.

240 Samenvatting Ajax-Valencia (0-1)

