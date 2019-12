Dusan Tadic zit er flink doorheen na de uitschakeling van Ajax in de Champions League. De Amsterdammers verloren dinsdag in de afsluitende groepswedstrijd in eigen huis met 0-1 van Valencia.

"Dit doet veel pijn. Ik weet niet wat ik moet zeggen, het is moeilijk om nu te praten. We hebben tien punten, maar liggen eruit. Ik ben zwaar teleurgesteld", aldus Tadic in een eerste reactie voor de camera van Veronica.

Ajax speelde een moeizame wedstrijd tegen Valencia. De ploeg van trainer Erik ten Hag creëerde niet veel kansen en moest halverwege de eerste helft de uiteindelijke beslissende 0-1 van Rodrigo slikken.

"Het was een vreemde wedstrijd. We hadden in de eerste helft een beetje de controle, maar krijgen een rare tegengoal. We hebben daarna zeventig minuten lang niet gevoetbald, omdat het spel steeds stillag door overtredingen en zo", aldus Tadic.

73 Rodrigo zet Ajax namens Valencia op 0-1-achterstand

'We zijn niet blij met de Europa League'

Ajax werd door de nederlaag derde in poule H en speelt daardoor na de winterstop in de Europa League. Valencia en Chelsea, dat op eigen veld met 2-1 van Lille OSC won, vervolgen hun weg in de Champions League.

"Nee, we zijn niet blij dat we nog de Europa League hebben. We willen Champions League spelen", besloot de teleurgestelde Tadic.

Ajax speelt zondag alweer een enorm belangrijke wedstrijd. De hoofdstedelingen gaan dan als koploper van de Eredivisie op bezoek bij nummer twee AZ, dat een achterstand van slechts drie punten heeft.

