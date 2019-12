Ajax heeft dinsdag naast een ticket voor de knock-outfase van de Champions League gegrepen. De ploeg van trainer Erik ten Hag had tegen Valencia aan een gelijkspel genoeg om de groepsfase te overleven, maar verloor met 0-1 in de Johan Cruijff ArenA.

Halverwege de cruciale laatste groepswedstrijd stond Ajax al op achterstand door een treffer van Valencia-spits Rodrigo. Na rust kregen de slordig spelende Amsterdammers wel mogelijkheden, maar de gelijkmaker bleef uit.

De andere wedstrijd in groep H van de Champions League, Chelsea-Lille OSC, eindigde in 2-1. Het betekent dat Valencia en Chelsea na de winterstop uitkomen in de achtste finales.

Voor nummer drie Ajax resteert de Europa League, wat een teleurstellend vervolg is op het succesvolle vorige seizoen. Dit halvefinalist van ruim een half jaar geleden begon de poulefase sterk met zeges op Lille en Valencia, maar dat bleek uiteindelijk dus niet genoeg.

Ajax zal zich snel moeten herpakken van de nederlaag, want zondag wacht de Eredivisie-topper tegen AZ. De wedstrijd in Alkmaar tegen de club die slechts drie punten toegeeft, begint om 16.45 uur.

73 Rodrigo zet Ajax namens Valencia op 0-1-achterstand

Grotendeels overwicht voor Ajax

Ajax had tegen Valencia grotendeels een overwicht en kreeg in een leuke openingsfase wat mogelijkheden, waarbij onder anderen Donny van de Beek en Dusan Tadic gevaar stichtten.

Op een kopballetje na stelde Valencia daar niet heel veel tegenover, maar in de 24e minuut was het plots raak voor de Spanjaarden. Joël Veltman hief buitenspel op en Rodrigo profiteerde van de ruimte die hij kreeg.

In de jacht op een antwoord liet het gemis van de geblesseerde aanvallers Quincy Promes en David Neres zich voelen bij Ajax. De ploeg van Ten Hag had veel balbezit, maar was voorin te slordig om tot veel kansen te komen.

De grootste mogelijkheid voor rust was voor Van de Beek, die de bal over Valencia-keeper Jaume Domènech liftte, maar verdediger José Gayá voor de lijn redding zag brengen.

Na rust namen de irritaties en opstootjes toe op het veld in de Johan Cruijff ArenA. (Foto: Pro Shots)

Iets beter spel in beginfase tweede helft

Halverwege wisselde trainer Ten Hag de matig spelende Edson Álvarez - de Mexicaan had bovendien al geel op zak - voor Sergiño Dest in de hoop iets te forceren. Even leek het er ook op dat de ingreep het spel ten goede kwam.

Dest bemoeide zich met de aanvallen van Ajax en zag ploeggenoot Hakim Ziyech vroeg in de tweede helft net voorlangs schieten. Later kreeg aanvoerder Tadic de bal in kansrijke positie net niet onder controle en kreeg ook Van de Beek de bal er niet in.

De tijd tikte weg in het nadeel van het bij vlagen onmachtige Ajax, dat wist dat concurrent Chelsea op weg was naar de overwinning tegen Lille. Het slimme Valencia pakte ondertussen tijdwinst waar dat kon en de irritaties namen toe bij Ajax.

Met invallers Klaas-Jan Huntelaar en Siem de Jong hoopte de thuisploeg dat de gelijkmaker alsnog zou vallen, maar kansjes van Ziyech zorgden voor de meeste opwinding bij de halvefinalist van vorig seizoen, die nu genoegen moet nemen met Europa League-voetbal. Valencia eindigde nog met tien man na rood voor Gabriel Paulista.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League