Ajax heeft dinsdag naast een ticket voor de knock-outfase van de Champions League gegrepen. De ploeg van trainer Erik ten Hag had tegen Valencia aan een gelijkspel genoeg om de groepsfase te overleven, maar verloor met 0-1 in de Johan Cruijff ArenA.

Halverwege de cruciale laatste groepswedstrijd stond Ajax al op achterstand door een treffer van Valencia-spits Rodrigo. Na rust kregen de slordig spelende Amsterdammers wel mogelijkheden, maar de gelijkmaker bleef uit.

De andere wedstrijd in groep H van de Champions League, Chelsea-Lille OSC, eindigde in 2-1. Het betekent dat Valencia en Chelsea na de winterstop uitkomen in de achtste finales.

Voor nummer drie Ajax resteert de Europa League, wat een teleurstellend vervolg is op het succesvolle vorige seizoen. Dit seizoen werd de poulefase sterk begonnen met zeges op Lille en Valencia, maar dat bleek uiteindelijk dus niet genoeg.

73 Rodrigo zet Ajax namens Valencia op 0-1-achterstand

