Memphis Depay heeft Olympique Lyon dinsdag een plek bezorgd in de kkock-outfase van de Champions League. De aanvaller maakte in de afsluitende groepswedstrijd thuis tegen RB Leipzig de bevrijdende 2-2. Liverpool voorkwam uitschakeling door een zege op bezoek bij Red Bull Salzburg: 0-2.

Lange tijd leek Lyon op een kansloze nederlaag af te stevenen en daarmee een exit in het miljoenenbal. De Fransen kwamen namelijk al snel op een 0-2-achterstand door rake strafschoppen van eerst Emil Forsberg en daarna Timo Werner.

In de tweede helft vocht Lyon zich echter knap terug. Houssem Aouar bracht de spanning terug met de 1-2 en Memphis maakte acht minuten voor tijd met een schot uit de draai in de verre hoek de ontsnapping compleet.

Zenit Sint Petersburg werd het kind van de rekening. De Russen waren bij een zege van Leipzig doorgegaan, maar stonden na de 3-0-nederlaag bij Benfica met lege handen. Franco Servi, Pizzi (strafschop) en Sardar Azmoun (eigen goal) scoorden.

Liverpool had aan gelijkspel voldoende

Liverpool had aan een gelijkspel voldoende voor een plek in de knock-outfase en was bij een nederlaag gestrand, maar de ploeg van manager Jürgen Klopp kwam op een lastige openingsfase na niet echt in de problemen.

De ongenaakbare koploper van Engeland nam in de 57e minuut de leiding. Uitgerekend oud-Salzburg-speler Naby Keïta kopte de bal binnen op aangeven van Sadio Mané, die ook een verleden bij Salzburg heeft.

Liverpool maakte nog geen minuut later aan alle spanning een einde met de 0-2. Mohamed Salah, die daarvoor een paar enorme kansen had gemist, omspeelde de doelman en schoot vanuit een moeilijke hoek knap raak.

Ook Napoli naar achtste finales

Naast Liverpool plaatste ook Napoli zich voor de achtste finales van de Champions League. De Italianen waren in het andere duel in poule E in eigen huis veel te sterk voor het al uitgeschakelde KRC Genk: 4-0.

Maarten Vandevoordt beleefde als jongste keeper in de Champions League ooit een dramatisch debuut. Het zeventienjarige talent van Genk ging al in de tweede minuut gruwelijk in de fout bij een terugspeelpass, waarvan Arek Milik dankbaar profiteerde.

Vandevoordt veroorzaakte na de 2-0 van Milik (intikker) tot overmaat van ramp voor rust ook nog eens een strafschop, waarmee Milik zijn hattrick voltooide (3-0). Dries Mertens bepaalde in de slotfase de eindstand op 4-0 met een panenka.

Eindstand in poule E 1. Liverpool 6-13 (+5)

2. Napoli 6-12 (+7)

3. Red Bull Salzburg 6-7 (+3)

4. KRC Genk 6-1 (-15)

Dortmund ten koste van Inter verder

Borussia Dortmund bereikte vanuit poule F de achtste finales. De Duitsers wonnen zelf op eigen veld met 2-1 van Slavia Praag en zagen directe concurrent Internazionale voor eigen publiek verliezen van FC Barcelona: 1-2.

Dortmund keek tegen Slavia Praag halverwege nog tegen een 1-1-tussenstand aan door doelpunten van Jadon Sancho (1-0) en Tomas Soucek (1-1), maar sloeg na de rust alsnog toe dankzij een treffer van Julian Brandt.

Internazionale maakte tegen het Barcelona van invaller Frenkie de Jong nog wel voor rust een 0-1-achterstand (doelpunt Carles Perez) door een treffer van Romelu Lukaku, maar slaagde er vervolgens niet in om ook de broodnodige 2-1 te maken.

