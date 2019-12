Liverpool heeft dinsdag uitschakeling in de groepsfase van de Champions League voorkomen. De titelverdediger won de afsluitende groepswedstrijd bij Red Bull Salzburg met 0-2.

Liverpool had aan een gelijkspel voldoende voor een plek in de knock-outfase en was bij een nederlaag gestrand, maar de ploeg van manager Jürgen Klopp kwam op een lastige openingsfase na niet echt in de problemen.

De ongenaakbare koploper van Engeland nam in de 57e minuut de leiding. Uitgerekend oud-Salzburg-speler Naby Keïta kopte de bal binnen op aangeven van Sadio Mané, die ook een verleden bij Salzburg heeft.

Liverpool maakte nog geen minuut later aan alle spanning een einde met de 0-2. Mohamed Salah, die daarvoor een paar enorme kansen had gemist, omspeelde de doelman en schoot vanuit een moeilijke hoek knap raak.

Ook Napoli naar achtste finales

Naast Liverpool plaatste ook Napoli zich voor de achtste finales van de Champions League. De Italianen waren in het andere duel in poule E in eigen huis veel te sterk voor het al uitgeschakelde KRC Genk: 4-0.

Maarten Vandevoordt beleefde als jongste keeper in de Champions League ooit een dramatisch debuut. Het zeventienjarige talent van Genk ging al in de tweede minuut gruwelijk in de fout bij een terugspeelpass, waarvan Arek Milik dankbaar profiteerde.

Vandevoordt veroorzaakte na de 2-0 van Milik (intikker) tot overmaat van ramp voor rust ook nog eens een strafschop, waarmee Milik zijn hattrick voltooide (3-0). Dries Mertens bepaalde in de slotfase de eindstand op 4-0 met een panenka.

Eindstand in poule E 1. Liverpool 6-13 (+5)

2. Napoli 6-12 (+7)

3. Red Bull Salzburg 6-7 (+3)

4. KRC Genk 6-1 (-15)

