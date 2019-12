Liverpool slaat razendsnel toe in Salzburg, ook Napoli op rozen

🇳🇱 Teambespreking ter voorbereiding op de belangrijke wedstrijd vanavond. Analyseren van clips uit voorgaande Champions League wedstrijden. Optimaal voorbereid zijn! 🇬🇧 Pre-match discussion in preparation for the important game tonight. Analysing clips from previous Champions League matches. Being optimally prepared! #prematch #prematchdiscussion #preparation #teammakkelie #optimallyprepared