Ajax-Valencia ·

24' GOAL Valencia! 0-1



Bij de eerste echte kans voor Valencia is het meteen raak. Ajax krijgt de bal niet weg uit de verdediging, waarna Ferran Torres de bal oppikt. Hij steekt Rodrigo goed weg, die geen buitenspel staat omdat Joël Veltman niet goed meeloopt. De aanvaller knalt de bal hard en hoog achter André Onana. Bij deze standen in Amsterdam en Londen is Ajax uitgeschakeld in de Champions League!