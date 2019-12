Jan van Halst denkt dat de spelers van Ajax op scherp zijn gezet door de nederlaag van afgelopen vrijdag tegen Willem II (0-2). De Ziggo Sport-analyticus verwacht dat de Amsterdammers dinsdag ten koste van Valencia de knock-outfase van de Champions League bereiken.

"De wedstrijd tegen Willem II kwam juist als een zegen voor Ajax", zegt Van Halst dinsdag in gesprek met NUsport. "Op Liverpool na zijn er in Europa maar weinig ploegen die 34 wedstrijden voor de volle 100 procent kunnen presteren. Wat de competitie betreft, kon Ajax dit verlies incasseren. Deze spelers hebben al laten zien hoe goed ze zijn en staan nu weer op scherp."

Ajax heeft dinsdag aan een punt genoeg om zich voor de knock-outfase te plaatsen. Daarmee hebben de Amsterdammers een voordeel ten opzichte van Valencia, dat alleen bij een zege in de Champions League overwintert.

"Toch kan dat een gevaarlijke uitgangspositie zijn. Ten Hag zal roepen dat Ajax voor de zege zal gaan, maar het is de vraag wat de spelers gaan doen als het een kwartier voor tijd nog gelijkstaat. Iemand als Daley Blind zal dan de leiding moeten nemen en ervoor moeten zorgen dat iedereen zijn eigen taak blijft uitvoeren."

277 Vooruitblik CL: 'Ajax minder dodelijk zonder Promes'

'Lang zal plek van Promes invullen'

Door het wegvallen van Quincy Promes zal Ajax-trainer Ten Hag moeten schuiven in zijn vaste Champions League-voorhoede. "Ik denk dat de invulling van die positie geen moeilijke keuze gaat zijn", vervolgt Van Halst.

"Ik verwacht dat Noa Lang op links zal gaan spelen en daardoor kan Dusan Tadic doorschuiven naar de spits. Met Tadic in de spits speelt Ajax zijn beste voetbal. Donny van de Beek komt dan automatisch beter tot zijn recht en Hakim Ziyech is de ideale man op rechts. Op die positie heeft hij zijn beste wedstrijden gespeeld."

De basisplaats van Lang zou ten koste gaan van Klaas-Jan Huntelaar. De spits stond vrijdag tegen Willem II nog in de basis, maar ook hij kon een nederlaag niet voorkomen. "Door Tadic in de spits en Lang op links te zetten, houdt Ten Hag Huntelaar nog achter de hand. Mocht Ajax in de problemen komen, dan kan hij alsnog van waarde zijn", zegt Van Halst.

Lang stond tegen FC Twente (2-4) voor het eerst in de basis en nam Ajax met een hattrick bij de hand. (Foto: Pro Shots)

Lang maakte hattrick tegen FC Twente

De twintigjarige Lang viel in het uitduel met Lille OSC al in bij Ajax en aantal een dagen later stond hij in de uitwedstrijd tegen FC Twente voor het eerst in de basis. In dat duel noteerde hij meteen een hattrick.

"Ik heb niet het idee dat die jongen last heeft van druk. Sterker nog: hij lijkt beter te presteren wanneer er enige spanning op staat. Tegen Willem II speelde hij niet zijn beste wedstrijd, terwijl hij in Lille en bij Twente uitstekend voor de dag kwam."

Van Halst verwacht dan ook dat Ajax dinsdagavond van Valencia wint. "Ik denk dat het 3-1 wordt. Ajax heeft genoeg kwaliteit in de ploeg om dit Valencia te verslaan."

Het Champions League-duel tussen Ajax en Valencia begint om 21.00 uur.

