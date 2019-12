Juventus is dinsdag zonder Matthijs de Ligt afgereisd naar Duitsland voor het Champions League-duel met Bayer Leverkusen van woensdag. De verdediger blijft met een lichte blessure achter in Turijn.

De Italiaanse kampioen laat De Ligt uit voorzorg thuis. Juventus is al zeker van groepswinst, behalve de winstpremie staat er niets meer op het spel.

Het is niet bekend wat De Ligt precies mankeert. De twintigjarige verdediger trainde dinsdag apart van de spelersgroep in de sportschool.

Ook Aaron Ramsey, Douglas Costa en Rodrigo Betancurt behoren wegens blessures niet tot de wedstrijdselectie. Adrien Rabiot is juist weer fit en kan zijn eerste speelminuten na een maand afwezigheid gaan maken.

Bosz moet winnen met Leverkusen

Leverkusen, dat gecoacht wordt door Peter Bosz, moet woensdag winnen om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. De Duitse club moet daarnaast hopen dat Atlético Madrid punten laat liggen in de thuiswedstrijd tegen Lokomotiv Moskou.

De Ligt maakte afgelopen zomer voor 75 miljoen euro de overstap van Ajax naar Juventus. Hij veroverde al snel een basisplaats, mede door een langdurige blessure van Giorgio Chiellini.

Aanvankelijk was er wat kritiek op het spel van de jonge verdediger, maar inmiddels heeft De Ligt zijn criticasters kunnen overtuigen met enkele sterke optredens. De Ligt speelde tot dusver twaalf duels in de Serie A en maakte daarin één treffer.

Bayer Leverkusen-Juventus begint woensdag om 21.00 uur.

